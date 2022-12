Opinião de brasileiros sobre educação e qualidade de vida da Nova Zelândia é tema de pesquisa

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Nova Zelândia quer saber o que os brasileiros pensam sobre seu sistema de ensino e questões relacionadas à vida no país, como equidade, segurança e direitos humanos. Para isso, a Education New Zealand, órgão de educação internacional do governo neozelandês, realiza uma pesquisa, conduzida pela Agência Galo, disponível até 31/12 em https://bit.ly/NewZealand-survey.

Participantes do estudo receberão um e-book exclusivo com os resultados consolidados e informações sobre como estudar na Nova Zelândia – os dados apurados serão divulgados no início de 2023. Vale lembrar que as instituições de ensino do país estão entre as melhores do mundo.

A educação neozelandesa é considerada referência mundial por promover o pensamento independente e dar ênfase em questões como a preservação do meio ambiente e a inovação em negócios sustentáveis. Trata-se do país de língua inglesa que melhor educa para o futuro, de acordo com o ranking mundial da The Economist Intelligence Unit.

FONTE Education New Zealand

