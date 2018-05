Oportunidad de crecimiento con ronda de inversión Reg D de 6 millones de dólares

Dubuc Motors, Inc., una empresa de coches eléctricos de fase temprana que desarrolla vehículos deportivos de lujo de gama alta, anunció hoy que ha puesto en marcha una ronda de inversión privada bajo Rule 506(c) of Regulation D promulgada por la Securities and Exchange Commission bajo el Securities Act de 1933, enmendado (la "ley de valores").

Esta oferta responde a las peticiones repetidas de accionistas de la oportunidad de participar en financiaciones de la empresa en condiciones similares como inversores institucionales, recibiendo tales solicitudes tras su reciente financiación Reg A+. Dubuc Motors dio la bienvenida a un total de más de 750 nuevos accionistas en su ronda anterior y cuenta con más de 800 inversores totales hasta la fecha. Esta nueva oferta Reg D espera involucrar a inversores nuevos y existentes, permitiendo a los que no tuvieron la oportunidad de participar en rondas anteriores.

Esta ronda Reg D de 6 millones de dólares materializará los pasos finales necesarios para completar el modelo de producción y hace surgir los hitos próximos de la empresa, que incluye un Reg A + IPO previsto. La subida representa una distribución de 3.000.000 acciones en una consideración anterior de 2 dólares a la lista anticipada de la empresa.

Esta oferta Regulation D es para inversores acreditados, que pueden esperar un precio más bajo en esta ronda de lo que la compañía anticipa el precio de las acciones para la IPO sugerida, mientras ayuda a construir una descendencia de gran industrialización de América. "Nos centramos en un mercado de lujo de 400.000 millones de dólares y actualmente en la cúspide de una nueva era abundante, es un momento emocionante para estar innovando y buscando ideas audaces. Esperamos complementar la línea de productos de Tesla y competir, dados nuestros recursos y el modelo de negocio, con los fabricantes europeos más pequeños en su mayoría de bajo volumen a partir de aquí en los Estados Unidos," dijo el cofundador Mike Kakogiannakis.

Con un diseño de chasis propio, la compañía planea dar a conocer varios modelos de esa estructura que sirve para atender a la rica clientela dentro de la industria del automóvil, desatendidos por la competencia de mercado masivo. Dubuc Motors planea operar desde las instalaciones de vanguardia de 200.000 pies cuadrados en Norteamérica, fabricando una variedad de extravagantes EV con una línea previsible de lujosos coches voladores, también atendiendo a la demografía rica y de lujo.

Bajo Rule 506(c), la solicitud general de ofertas se permite, sin embargo, los compradores en una oferta Rule 506(c) deben ser "inversores acreditados." Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar valores en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta o solicitud no esté autorizada y no constituye una oferta en cualquier jurisdicción para cualquier persona para quien esta oferta sería ilegal. Más detalles de la oferta están incluidos en el Private Placement Memorandum.

Sitio web: https://dubucmotors.com

Para ver materiales de inversor o para invertir: TomahawkEV.com

Para preguntas relacionadas con esta oferta: info@dubucmotors.com

Declaraciones prospectivas

Ciertos temas discutidos en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro. Aunque Dubuc Motors cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables, no se puede dar ninguna garantía de que sus expectativas se alcanzarán. Dubuc Motors no asume ningún deber de actualizar cualquier declaración contenida en este documento (incluyendo cualquier declaraciones prospectivas), excepto lo requerido por la ley. Factores que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas incluyen consideraciones de la industria en general, cambios regulatorios, cambios en las condiciones económicas locales o nacionales y otros riesgos.

LOS VALORES SE OFRECEN EN LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE SAGEWORKS CAPITAL, LLC., UN AGENTE DE BOLSA REGISTRADO Y MIEMBRO DE FINRA/SIPC. NI DUBUC MOTORS NI SAGEWORKS CAPITAL PROPORCIONAN CUALQUIER CONSEJO DE INVERSIÓN O HACEN CUALQUIER RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN PARA CUALQUIER PERSONA, SIEMPRE, Y SI NO HAY COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE DUBUCMOTORS.COM O EN CUALQUIER OTRO MEDIO DEBE SER INTERPRETADA COMO TAL. LOS INVERSORES DEBEN NO INVERTIR EN BASE A ESTE COMUNICADO DE PRENSA SOLAMENTE, SINO QUE DEBEN LEER Y ENTENDER EL PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM Y TODOS LOS DOCUMENTOS DE OFERTA ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN.

Mike Kakogiannakis, mike@dubucmotors.com

SOURCE Dubuc Motors