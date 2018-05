Oportunidade de crescimento inicial com mesa redonda da Reg D de US$ 6M

Essa oferta responde a repetidas solicitações de acionistas por uma oportunidade de participar das finanças da Empresa em termos similares como investidores institucionais, recebendo tais solicitações após seu recente financiamento Reg A+. A Dubuc Motors recebeu um acumulado de mais de 750 novos acionistas em sua rodada prévia e conta com mais de 800 investidores totais até o momento. Espera-se que essa nova oferta Reg D envolva tanto investidores existentes quanto novos, permitindo que aqueles que não tiveram a oportunidade participem de rodadas iniciais.

Essa rodada Reg D de US$ 6M vai materializar as etapas finais necessárias para concluir o modelo de produção e lançar os próximos marcos da empresa, o que inclui uma oferta inicial de ações Reg A+ planejada. Essa alta representa uma distribuição de 3.000.000 de ações a um valor considerado de US$ 2,00 antes da listagem antecipada da Empresa.

Essa Oferta da Regulamentação D é apenas para investidores credenciais, que podem esperar um preço mais baixo nessa rodada do que o que a Empresa prevê como preço de ação a figurar na oferta inicial de ações sugerida ajudando, ao mesmo tempo, a gerar uma descendência de grande industrialização da América. "Estamos tratando de um mercado de luxo de US$ 400 bilhões e, atualmente, no limiar de uma nova e abundante era, é um momento empolgante estar inovando e buscando ideias ousadas. Esperamos complementar a linha de produtos da Teste e competir bastante, considerando nossos recursos e modelo de negócios, com os menores fabricantes de baixo volume europeus desde onde estamos, nos Estados Unidos", declarou Mike Kakogiannakis, cofundador.

Elegantemente revestidos com um design de chassis próprio, a empresa planeja revelar vários modelos dessa própria estrutura, visando a abastecer à clientela abastada dentro da indústria automotiva, geralmente mal atendida por competidores de mercado em massa. A Dubuc Motors planeja operar a partir de uma unidade moderna de 18.580 metros quadrados na América do Norte, fabricando diversos EVs extravagantes com uma linha previsível de carros luxuosos de passageiros, atendendo também a uma população muito rica e sofisticada.

De acordo com a Regra 506(c), a solicitação geral de ofertas é permitida, no entanto, os compradores dentro de uma oferta da Regra 506(c) devem ser "investidores credenciados". Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender nem uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou solicitação não for autorizada e não constitui uma oferta dentro de qualquer jurisdição a qualquer pessoa a quem tal oferta seria ilegal. Detalhes adicionais da oferta estão incluídos no Memorando de Colocação Privada.

Site: https://dubucmotors.com

Para visualizar os materiais do investidor ou para investir: TomahawkEV.com

Para perguntas relacionadas a esta oferta: info@dubucmotors.com

Declarações preditivas

Certos assuntos discutidos dentro deste comunicado à imprensa são declarações preditivas. Embora a Dubuc Motors creia que as expectativas refletidas em tais declarações preditivas sejam baseadas em hipóteses cabíveis, não pode dar certeza de que suas expectativas serão atingidas. A Dubuc Motors não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações neste contidas (incluindo quaisquer declarações preditivas), a não ser conforme exigido pela lei. Fatores que podem fazer com que os resultados atuais difiram materialmente das expectativas incluem considerações gerais da indústria, alterações regulatórias, mudanças em condições econômicas nacionais ou locais e outros riscos.

OS TÍTULOS SÃO OFERECIDOS NOS ESTADOS UNIDOS POR MEIO DA SAGEWORKS CAPITAL, LLC., UMA CORRETORA/NEGOCIANTE E MEMBRO DA FINRA/SIPC. NEM A DUBUCMOTORS NEM A SAGEWORKS CAPITAL PROVÊ QUALQUER CONSULTORIA DE INVESTIMENTO OU FAZ QUAISQUER RECOMENDAÇÕES DE INVESTIMENTO A QUALQUER PESSOA, JAMAIS, E NENHUMA COMUNICAÇÃO POR MEIO DO SITE DUBUCMOTORS.COM OU EM QUALQUER OUTRO MEIO DEVE SER INTERPRETADA COMO TAL. OS INVESTIDORES NÃO DEVEM INVESTIR BASEADOS EXCLUSIVAMENTE NESTE COMUNICADO À IMPRENSA, MAS DEVEM LER E COMPREENDER O MEMORANDO DE COLOCAÇÃO PRIVADA E TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Para mais informações: Mike Kakogiannakis, mike@dubucmotors.com

