OPTASIA COLLABORE AVEC ECOBANK ET MTN POUR OFFRIR UN NOUVEAU SERVICE FINANCIER MOBILE EN GUINÉE

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Optasia, un fournisseur de services FinTech de premier plan, est heureux d'annoncer le lancement d'un service de microcrédit via MTN Mobile Money (MoMo), avec la banque panafricaine Ecobank en Guinée et son partenaire de longue date et de réseau de distribution stratégique MTN. Le lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie banktech de ce dernier en Guinée avec plus de 4,25 millions d'abonnés et plus de 800 000 utilisateurs actifs de porte-monnaie mobile (MoMo).

Les services seront offerts aux abonnés de MTN dans le pays sous le nom de produit Ecobank « Prêt Xpress », qui est alimenté par la plateforme technologique IA d'Optasia, fournissant des solutions financières précieuses aux populations non bancarisées et sous-bancarisées, tout en renforçant le partenariat entre Optasia, le groupe MTN et Ecobank en Guinée.

« Élargir notre offre au peuple guinéen par l'intermédiaire de précieux partenaires, MTN et Ecobank, est une étape importante dans notre plan de croissance en tant qu'entreprise », a déclaré Mark Muller, PDG d'Optasia. « Cette collaboration très médiatisée avec nos partenaires stratégiques renforce notre conviction de favoriser l'inclusion financière. »

Ce déploiement est le premier service de prêt MoMo offert par MTN dans le pays, et donne le coup d'envoi d'une série de déploiements qu'Optasia effectuera avec MTN en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et dans de nombreux autres pays.

La Guinée rejoint plus de 30 pays où Optasia opère, soutenant plus de 560 millions de clients finaux d'opérateurs de réseaux mobiles et d'institutions financières à travers notre plateforme pilotée par l'IA.

À propos d'Optasia

Optasia, anciennement Channel VAS, est une plateforme avancée pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés à travers plus de 30 pays principalement dans les marchés émergents. Le modèle B2B2X (pour les entreprises et les PME) d'Optasia crée de la valeur pour ses partenaires, tels que les opérateurs de réseaux mobiles, les opérateurs d'argent mobile, les banques et les passerelles de paiement, sous la forme de revenus supplémentaires, d'une amélioration de l'expérience client et d'une hausse du taux de rétention sans frais de fonctionnement ni investissement supplémentaires. Le moteur de données piloté par l'IA et les algorithmes exclusifs de la société analysent les données alternatives provenant des environnements mobiles et autres pour proposer des décisions de crédit instantanées et pertinentes à ses partenaires. Ces capacités permettent de réaliser des microprêts, des avances de crédit de communication et de données via des portefeuilles mobiles, des cartes SIM et d'autres environnements numériques.

