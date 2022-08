OPTASIA FIGURE PARMI LES 25 PREMIÈRES SOCIÉTÉS DE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE DU MOYEN-ORIENT SELON LE MAGAZINE FORBES MIDDLE EAST

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Optasia, le principal fournisseur de services de technologie financière, a été reconnu comme l'une des meilleures sociétés de technologie financière du Moyen-Orient par le magazine Forbes de renommée mondiale dans son édition du Moyen-Orient.

Optasia fournit des services de technologie financière de premier ordre par le biais de sa plateforme avancée de décision de crédit et de création d'entreprise basée sur l'intelligence artificielle. Elle permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés sur les marchés émergents.

La société figure parmi les meilleures entreprises du secteur des technologies financières, selon Forbes Middle East dans son article « The Middle East's Top 25 Fintech Companies 2022 », qui figure dans l'édition d'août 2022 de la publication. La place d'Optasia dans cette liste très prestigieuse a été obtenue grâce à son parcours exceptionnel et à ses performances exemplaires, qui ont été évaluées et récompensées en conséquence par l'équipe de professionnels de Forbes.

« Gagner une place dans cette liste prestigieuse de Forbes Middle East est très important pour nous car les performances d'Optasia ont été évaluées et saluées par les meilleurs experts du domaine financier », a déclaré le fondateur d'Optasia, Bassim Haidar. « Nous prenons cette reconnaissance significative comme un nouveau tremplin vers notre vision, qui est de fournir un accès et une inclusion financière pour tous. »

La liste de Forbes Moyen-Orient a été établie par l'équipe d'experts de la publication après avoir examiné de nombreuses entités commerciales couvrant un large spectre, à savoir « les entreprises qui appliquent la technologie aux secteurs financiers, notamment les paiements, l'assurance, la blockchain et les crypto-monnaies, la banque numérique, l'investissement et la gestion de patrimoine, ainsi que les prêts et le financement personnel ». La liste complète, qui est présentée par ordre alphabétique sans classement, peut être consultée sur le site de la publication en cliquant sur ce lien .

Optasia est actuellement présent dans plus de 30 pays, principalement en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

À propos d'Optasia

Optasia ( www.optasia.com ) est une entreprise mondiale de technologie financière qui fournit des services sans contact, des services de microcrédit et des services de monétisation des données grâce à sa plateforme technologique d'IA. Optasia, grâce à sa plateforme technologique d'IA entièrement intégrée pour les entreprises et les PME (« B2B2X »), couvre le scoring, la prise de décision financière, les décaissements et les recouvrements pour permettre à ses partenaires de distribution tels que les ORM, les opérateurs de portefeuilles mobiles, les institutions financières (principalement les banques, mais aussi certaines institutions financières non bancaires), les opérateurs d'argent mobile et les institutions financières partenaires de fournir un accès financier complet aux clients particuliers et PME.

