Optimum Groupe financier dévoile une performance financière exceptionnelle pour 2023

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Optimum Groupe financier a annoncé des résultats financiers exceptionnels pour l'année 2023 lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 30 avril 2024.

Le Groupe poursuit sa croissance rentable, le chiffre d'affaires excède 1,3 milliard de dollars canadiens et le rendement sur les capitaux propres s'élève à 15 %. En plus d'excellents rendements financiers auxquels ont grandement contribué nos filiales de gestion mondiale d'actifs, nos résultats ont été marqués par l'excellent taux de sinistralité en assurance de dommages au Canada ainsi que l'amélioration de la rentabilité en réassurance de personnes aux États-Unis.

Les actifs sous gestion au Canada, aux États-Unis et en France totalisent près de 8 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2023. Ce résultat est le reflet de notre saine gestion des actifs pour le bénéfice de nos clients et de l'intégration des facteurs ESG dans notre sélection des titres en accord avec notre philosophie d'investissement responsable et nos valeurs d'entreprise.

« Nous remercions nos clients et partenaires et leur exprimons notre reconnaissance pour leur confiance ; nous sommes dédiés à continuer de créer de la valeur ajoutée par notre expertise et notre approche personnalisée. Je remercie également nos employés dévoués. L'attraction, la rétention et l'épanouissement des talents demeurent au cœur de notre mission, » souligne Anabelle Blondeau, vice-présidente du conseil et présidente et cheffe de la direction, Groupe Optimum inc.

« Pour réaliser notre vision d'avenir et accroître la sécurité financière de nos clients, nous misons notamment sur la rigueur et la créativité empirique. Nous poursuivrons notre croissance mesurée à l'image du nautile, notre symbole, qui ajoute de nouvelles et plus grandes loges au rythme de sa croissance en s'assurant de la pérennité des loges existantes. L'innovation technologique en informatique décisionnelle et en analyse prédictive nous permet aussi de mieux servir nos clients, » conclut-elle.

Optimum Groupe financier a décerné le Prix de l'Entreprise Optimum 2023 à Optimum Assurance générale pour la croissance profitable de ses affaires, tant au niveau du nombre de polices en vigueur que du chiffre d'affaires brut. Cette société s'est également démarquée par l'obtention d'un excellent taux combiné de sinistralité et de dépenses, un des meilleurs de l'industrie. Cette reconnaissance annuelle souligne la contribution exceptionnelle d'une filiale à la performance globale du Groupe.

À propos d'Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis 1969. International et à propriété privée, il est actif dans les secteurs de l'actuariat conseil, de l'assurance générale, de l'assurance vie, de la gestion mondiale d'actifs, de l'immobilier, de la réassurance de personnes, et des technologies de l'information. Le Groupe compte plus de 685 employé.e.s au sein de diverses filiales opérant dans 20 places d'affaires au Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires excède 1,3 milliard de dollars canadiens, ses actifs sous gestion totalisent près de 8 milliards de dollars canadiens au Canada, aux États-Unis et en France et ses actifs totaux s'élèvent à près de 6 milliards de dollars canadiens.

