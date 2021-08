Optimum Nutrition® lança novo trabalho criativo global que amplia sua plataforma de comunicações PROVEN

A campanha ilustra o poder transformador da boa forma física, mostrando pessoas reais que trabalham em suas metas de condicionamento físico, ao mesmo tempo em que desbloqueiam seu potencial e mostram como seu compromisso com a boa forma física afetou positivamente suas vidas. A ideia central da campanha "Você está trabalhando em mais do que seu corpo" tem como objetivo fazer a conexão entre os benefícios holísticos do condicionamento físico e nutrição na saúde. Os anúncios agora estão sendo transmitidos por canais digitais em todo o mundo.

"A Optimum Nutrition é a marca de nutrição esportiva mais premiada, mais avaliada e mais confiável do mundo", disse Colin Westcott-Pitt, diretor de marca da Glanbia Performance Nutrition. "Quando nos exercitamos, pensamos que estamos trabalhando em nossos corpos, mas também estamos trabalhando tudo em nossas vidas."

A nova criação retrata seis histórias muito diferentes de pessoas reais à medida que elas enfrentam seus desafios de condicionamento físico e de vida, e é filmada em um estilo cru e relacional que é narrado pelas pessoas mais próximas a elas.

"As histórias apresentadas de todos os cantos do mundo em nossa campanha PROVEN demonstram o poder transformador da boa forma física e como isso lhes capacitou a ser melhores em todas as áreas da vida – relacionamentos, trabalho e aproveitar os momentos que mais importam com parceiros, familiares e amigos. É uma percepção que é mais relevante hoje do que nunca," acrescentou Westcott-Pitt.

A PROVEN, a plataforma criativa global da Optimum Nutrition foi lançada em 2019 e foi vista por consumidores em mais de 50 países. O objetivo é ampliar a presença da marca Optimum Nutrition com um novo público de consumidores ativos, ao mesmo tempo em que fortalece os relacionamentos com os usuários de nutrição esportiva existentes.

A nova campanha foi desenvolvida em parceria com a consultoria criativa Cahill&Partners.

"Sempre acreditei que o condicionamento físico tem um enorme efeito em tudo o que você faz. Isso vai bem além da academia, da quadra ou da pista,",disse Patrick Cahill da Cahill&Partners. "Tínhamos um objetivo muito singular com esse trabalho, inspirar as pessoas a saírem do sofá e a sentirem os benefícios de uma vida mais saudável. Como uma das principais marcas de nutrição esportiva do mundo, o momento pareceu certo para a Optimum Nutrition assumir seu lugar como campeã global da boa forma física."

Para visualizar outras peças criativas da campanha PROVEN da Optimum Nutrition, acesse o canal da Optimum Nutrition no YouTube .

Sobre a Optimum Nutrition®

Parte da Glanbia Performance Nutrition, a Optimum Nutrition® é uma marca líder global em nutrição esportiva . Produzimos uma ampla variedade de comidas e bebidas nutricionais deliciosas e de alta qualidade que suportam um estilo de vida ativo e saudável, incluindo barras, proteína em pó, shakes e bebidas prontos para beber, produtos energéticos, polivitamínicos e muito mais. O GOLD STANDARD 100% WHEY™ da Optimum Nutrition® é universalmente reconhecido como a proteína em pó nº 1 mais vendida do mundo. Com fábricas de última geração nos Estados Unidos e Reino Unido, nossos produtos são vendidos em mais de 90 países em todo o mundo. Estamos orgulhosos de fazer parte de uma organização diversificada e inclusiva que acredita que os esportes são melhores quando todos podem participar. Para mais informações sobre a Optimum Nutrition®, acesse www.optimumnutrition.com. Para mais informações sobre a Glanbia Performance Nutrition, acesse www.glanbia.com.

Créditos:

Cliente: Optimum Nutrition

Diretor de Marca: Colin Westcott-Pitt

Vice-Presidente de Marketing Global: David Schmid

Diretor - Marketing Global: Jim Hogan

Assistente de Marketing: Julie Florence

Agência: Cahill&Partners

Diretor de criação: Patrick Cahill

Diretor de criação: Christian Duffy

Parceiros de produção:

Bright Black (direção)

Diretores: Austin Rhodes e Ivan Landau

Unreasonable Studios (pós -produção e editorial)

Produtor Executivo: Jon Legere

Produtores: Sharon Shang, Mimi Milligan

Editores: Julie Jones, Rachel Warren, Deana Biagi

Objeto e animal (produção)

Produtor Executivo: Justin Benoliel

Produtor: Amber Geiger

Mr. Bronx (Projeto de Som)

Projetista de Som: Eric Hoffman

Música

Compositor: Eric Maltz

Cor

Colorista: Oliver Eid

1 Fonte: McKinsey Consumer Health Insights Survey (2021, 8 de abril) recuperada de https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/feeling-good-the-future-of-the-1-5-trillion-wellness-market

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1601045/Optimum_Nutrition_PROVEN.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601046/Optimum_Nutrition_PROVEN_Adam.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601047/Optimum_Nutrition_PROVEN_Valerie.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/534048/Optimum_Nutrition_Logo.jpg

FONTE OPTIMUM NUTRITION

SOURCE OPTIMUM NUTRITION