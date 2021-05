OptraSCAN annonce CytoSiA, une solution numérique complète pour la numérisation et l'analyse des lames de cytologie à un prix abordable

« OptraSCAN redéfinit le dépistage du cancer du col de l'utérus en introduisant CytoSiA , qui offre une pléthore de fonctions permettant d'examiner efficacement les lames de cytologie en milieu liquide et les frottis afin de différencier les cellules cervicales normales et anormales en utilisant les classifications de Bethesda sur le carcinome normal à spinocellulaire (NILM/LSIL/HSIL/SCC) », a déclaré Abhi Gholap , le fondateur d'OptraSCAN Avec une gamme d'appareils de numérisation permettant de traiter de 50 à 5 000 diapositives par semaine à un prix extrêmement abordable », a-t-il ajouté.

Les scanners numériques d'OptraSCANS peuvent numériser des lames de cytologie d'une surface de 15x15 mm à un grossissement x40 en moins de 60 secondes tout en générant une image de la plus haute qualité. CytoSia intègre une technologie brevetée, l'imagerie composite qui trouve tous les pixels focalisés à partir de diverses images du plan Z et les assemble pour créer une image composite à couche unique. Cette technologie d'imagerie composite est considérablement efficace par rapport à la technologie traditionnelle de z-Stacking. Il permet un dépistage rapide et précis de toute la lame en quelques secondes. Ce niveau de précision et de qualité est impératif pour l'analyse des échantillons. En outre, il présente au dépisteur des images de champs qui seraient essentielles pour fournir une interprétation cytologique, les classer en catégories et filtrer les redondances.

CytoSiA , lorsqu'il est utilisé comme outil de diagnostic complémentaire, avertit les pathologistes en cas d'incohérence entre leur interprétation et les résultats de l'algorithme d'IA, offrant ainsi une protection contre les erreurs ou les mauvaises interprétations, tout en améliorant la qualité globale des soins.

Caractéristiques de CytoSiA :

Calcul automatisé de l'adéquation de l'échantillon pour l'image cytologique de la lame entière

Identification de cellules anormales et d'autres entités sur la base de caractéristiques morphologiques et d'une classification fondée sur l'IA à l'aide de la notation Bethesda

Identification des entités réactives, endométriales, actinomyces, candida, cellules de clue, trichomonas vaginalis et herpès

Identification d'entités telles que le sang, l'inflammation et le lubrifiant

« L'analyse d'images basée sur l'IA nécessite des images de qualité supérieure », a déclaré le Dr Aparna Joshi, directrice médical chez OptraSCAN. « Notre équipe a mis au point une technologie d'imagerie intelligente qui transforme les lames de cytologie en verre physique en images numériques d'une clarté exceptionnelle. L'analyse et la normalisation avancées des images sont désormais réalisables avec cette qualité de numérisation », a-t-elle ajouté.

À propos d' OptraSCAN , Inc :

OptraSCAN® est un pionnier du système de pathologie numérique à la demande, dont l'objectif est de fournir des solutions entièrement intégrées et abordables qui maximiseront votre retour sur investissement et amélioreront les performances de vos services de pathologie. Entreprise certifiée ISO 13485 et dotée du marquage CE pour les scanners de lames entières destinés aux DIV, OptraSCAN s'efforce d'éliminer les obstacles au « passage au numérique », quelle que soit la taille du laboratoire de pathologie, son débit ou sa situation géographique.

La solution de pathologie numérique de bout en bout d'OptraSCAN permet d'acquérir efficacement des images de lames entières, de les visualiser, de les stocker, de les partager en temps réel, d'établir des rapports et d'offrir des solutions d'analyse d'image basées sur l'IA et le ML, via un modèle d'achat à la demande ou direct. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

