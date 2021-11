OptraSCAN et Inspirata annoncent leur partenariat technique pour renforcer l'adoption de la pathologie numérique

Le partenariat d'OptraSCAN avec Inspirata marque la dernière extension de ses scanners payants et abordables. Les clients partagés Inspirata et OptraSCAN peuvent désormais utiliser les fichiers d'images OptraSCAN natifs depuis Dynamyx™. Facilitant la numérisation de diapositives à un coût abordable, l'intégration transparente d'OptraSCAN :

fournit des systèmes d'imagerie de diapositives complètes basés sur le cloud.

offre la possibilité de choisir de 15 à 480 diapositives.

est bien équipée pour les applications confocales, sur fond clair, de fluorescence et pour sections congelées.

« Inspirata est ravie de collaborer avec OptraSCAN pour accélérer l'adoption mondiale de la pathologie numérique. Le statut de partenaire agréé d'OptraSCAN garantit l'intégration transparente de ses principaux scanners d'images de diapositives complètes au logiciel de flux de travail de pathologie numérique Dynamyx™ d'Inspirata », a déclaré Mark Lloyd, fondateur et vice-président exécutif d'Inspirata.

« Suite à nos récents succès en Europe avec le logiciel de flux de travail de pathologie numérique Dynamyx™ d'Inspirata, Fujifilm salue ce partenariat entre Inspirata et OptraSCAN », a déclaré Tim Wing, responsable de la pathologie numérique chez Fujifilm Europe. « La gamme OptraSCAN convient tant aux petits laboratoires spécialisés à faible volume qu'aux laboratoires multisites à grand volume et augmentera encore les options pour les clients de la solution de pathologie numérique Fujifilm qui cherchent à faire des choix éclairés concernant les scanners répondant à leurs exigences uniques. Associés à la plateforme de gestion de cas en architecture ouverte Dynamyx™ d'Inspirata, les scanners de pathologie numériques d'OptraSCAN permettront aux pathologistes de mettre en œuvre des solutions de pathologie numériques à des prix avantageux et donneront aux prestataires de soins les moyens d'obtenir leur combinaison préférée de technologies de laboratoire et de diagnostic. »

Contacter OptraSCAN

À propos d'OptraSCAN, Inc :

OptraSCAN® est un pionnier du système de pathologie numérique à la demande, dont l'objectif est de fournir des solutions entièrement intégrées et abordables qui maximiseront votre retour sur investissement et amélioreront les performances de vos services de pathologie. OptraSCAN s'efforce d'éliminer les obstacles au « passage au numérique », quelle que soit la taille du laboratoire de pathologie, son volume ou sa situation géographique.

La solution de pathologie numérique de bout en bout d'OptraSCAN permet d'acquérir efficacement des images de lames entières, de les visualiser, de les stocker, de les partager en temps réel, d'établir des rapports et d'offrir des solutions d'analyse d'image basées sur l'IA et le ML, via un modèle d'achat à la demande ou direct. Suivez-l'entreprise sur LinkedIn et Twitter.

En Amérique du Nord, les systèmes OptraSCAN sont destinés uniquement à la recherche.

Les scanners de lames entières OptraSCAN® sont dotés du marquage CE pour une utilisation DIV.

OptraSCAN® est une entreprise certifiée ISO13485.

À propos d'Inspirata, Inc.

Inspirata aide les patients qui luttent contre le cancer — et les cliniciens en qui ils ont confiance — à faire en sorte que chaque instant compte. Nos solutions informatiques complètes sur le cancer rassemblent des données disparates tout au long du parcours de soins du cancer afin de faciliter la prise de décisions éclairées, qui améliorent la survie.

Inspirata a réuni les technologies les plus avancées et les plus éprouvées pour relever les défis complexes liés à la prestation de soins aux personnes atteintes de cancer et à la réalisation de recherches révolutionnaires. Nous combinons des solutions de pathologie numérique de pointe avec des solutions automatisées de registre du cancer, des solutions informatiques complètes d'oncologie et des outils avancés d'engagement des patients pour offrir aux utilisateurs la plateforme informatique d'oncologie la plus étendue disponible dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.inspirata.com.

Dynamyx est dotée du marquage CE pour une utilisation DIV.

Dynamyx fait l'objet d'une procédure 510(k) (processus actuellement en cours) auprès de la FDA des États-Unis.

