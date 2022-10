OPTRUST PUBLIE UNE STRATÉGIE AMÉLIORÉE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La stratégie comprend un plan d'action pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050

TORONTO, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, OPTrust a publié sa stratégie améliorée sur le changement climatique. La stratégie décrit comment OPTrust gérera les risques et les opportunités d'une économie en transition et affirme l'ambition d'OPTrust d'aligner son portefeuille sur la trajectoire mondiale vers la carboneutralité d'ici 2050.

« Alors que le monde est aux prises avec le défi grandissant du changement climatique, le fait d'investir de manière durable pour la santé à long terme de notre régime de retraite exige de s'attaquer à la durabilité climatique, a déclaré Peter Lindley, PDG d'OPTrust. Notre stratégie de lutte contre le changement climatique s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et à jeter les bases qui nous permettront d'intégrer les considérations climatiques dans notre façon d'investir. »

OPTrust vise à atteindre un portefeuille carboneutre d'ici 2050, en se fondant sur l'attente que les progrès et l'élan mondiaux se poursuivent pour atteindre la carboneutralité des émissions de gaz à effet de serre au cours de cette période. La stratégie améliorée repose sur quatre piliers conçus pour intégrer les considérations climatiques dans l'ensemble du portefeuille de investissements et des opérations d'OPTrust : la stratégie et la sélection d'investissements, la gestion des actifs, l'analyse du portefeuille, ainsi que la représentation et la divulgation.

Les priorités pour 2022-2023 comprennent :

Mettre à jour les scénarios climatiques et examiner les répercussions sur l'approche d'OPTrust en matière d'investissement, et notamment continuer à faire progresser les recherches pionnières d'OPTrust sur l'impact du climat sur les actifs et les passifs des régimes de retraite.

d'OPTrust sur l'impact du climat sur les actifs et les passifs des régimes de retraite. Recueillir des données de référence sur les mesures climatiques pour le portefeuille d'OPTrust et établir un cadre pour établir des cibles appropriées et pertinentes.

Lancer des cadres de diligence raisonnable en matière de climat à l'intention des équipes d'investissement dans toutes les catégories d'actif.

Mettre en œuvre des plans d'intendance pour faire progresser la transition des actifs à risque élevé.

Continuer de se joindre à ses pairs à l'échelle mondiale pour promouvoir les progrès en matière de politiques climatiques.

Continuer de rendre compte de nos progrès, notamment par l'entremise de notre rapport annuel sur le financement et de notre Groupe de travail sur la divulgation des renseignements financiers liés au changement climatique .

« Notre stratégie de lutte contre le changement climatique présente une ambition et une approche claires pour aligner notre portefeuille sur la trajectoire mondiale vers la carboneutralité », a déclaré James Davis, directeur des investissements chez OPTrust. « En tant qu'investisseur à long terme, nous cherchons à comprendre et à atténuer les risques émergents, notamment le changement climatique, ainsi qu'à reconnaître et à exploiter les occasions qui accompagnent la transition vers une économie plus verte. Avec cette stratégie de lutte contre le changement climatique en place, nous continuerons de mettre l'accent sur l'amélioration de la résilience de notre portefeuille dans l'ensemble des catégories d'actif, maintenant et à l'avenir. »

