ORA, la marque de véhicules à énergie nouvelle du constructeur électrique chinois Great Wall Motor lance R1, un nouveau modèle phare de véhicule électrique

PÉKIN, 27 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Great Wall Motor, constructeur automobile chinois, lance son deuxième modèle de véhicule électrique phare, sous la marque ORA, sa nouvelle marque de NEV. Ce lancement a lieu dans l'enceinte de sports électroniques RNG à Pékin, le 26 décembre 2018. Le prix subventionné du nouveau modèle, ORA R1, oscille entre 59 800 RMB et 77 800 RMB (de 8 680 USD à 11 293 USD, au taux de conversion CNY/USD en vigueur le 25 décembre 2018). Nouveau venu sur le marché des véhicules à énergie nouvelle, le R1, qui s'appuie sur la première plate-forme de véhicules électriques (VE) propriétaire de Chine, ME, révolutionne le marché chinois de la transformation du carburant en électricité et des VE à faible vitesse et il est le fer de lance des innovations dans le secteur des VE, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle dans le pays.

L'ORA R1 présente plusieurs avantages par rapport à des modèles équivalents en termes de design extérieur, d'espace, d'intelligence et de sécurité. Son très bel aspect, l'espace qu'il offre, ses fonctions intelligentes, sa sécurité renforcée et son niveau d'attention à la qualité lui ont valu le titre de « cinquième véhicule boutique au monde » de la part de nombreux connaisseurs du secteur. Le nouveau modèle devrait caracoler en tête du marché grâce à sa plate-forme VE et ses caractéristiques exclusives.

Le véhicule est disponible en cinq coloris : blanc de titane, bleu cadet, bleu ciel, combinaison de blanc de titane et de noir brillant, et combinaison de bleu cadet et de blanc de titane. Le modèle offre une garantie de trois ans ou 120 000 km pour l'ensemble du véhicule et de huit ans ou 150 000 km pour les pièces principales.

Ning Shuyong, directeur général d'ORA et vice-président de Great Wall Motor, a déclaré : « À titre de nouveau venu sur le marché, ORA R1 offre une expérience sans précédent aux conducteurs. ORA remplace le modèle traditionnel des concessionnaires dit des '4S', pour 'sales, service, spare parts and surveys' (ventes, services, pièces de rechange et enquêtes), qui est répandu en Chine, par un réseau composé d'ORA Home, de centres d'expérience et de points de vente intelligents, tous situés dans les quartiers centraux des affaires des villes chinoises. Qui plus est, le cloud de Big data créé par les informations collectées à partir de l'application ORA, du site d'achat d'ORA et de la boutique en ligne Tmall facilite amplement l'élaboration de scénarios multiples pour les ventes et les services hors ligne ainsi que de nouveaux services de transport destinés aux conducteurs et aux passagers ».

ORA ouvre la voie à des produits personnalisés, redynamise les canaux de vente et crée de nouveaux modèles de vente au détail, dans un effort visant à construire un nouvel écosystème automobile.

