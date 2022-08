Oracle et InfStones collaborent pour accélérer le développement de Web3

InfStones et Oracle travaillent ensemble pour offrir une plateforme de développement d'infrastructure Web3 robuste, sécurisée et évolutive aux entreprises clientes

DALLAS, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- InfStones et Oracle ont annoncé aujourd'hui qu'ils collaborent à l'intégration de la plateforme de développement de blockchain de pointe d'InfStones à Oracle Cloud Infra-structure (OCI) afin d'accélérer le développement Web3. Cette collaboration permettra de recueillir des informations importantes pour l'évolution, le développement et l'adoption d'applications Web3 dans le monde entier.

InfStones adopte une stratégie multi-cloud globale pour répondre aux besoins de son portefeuille d'entreprises clientes en pleine croissance. La nouvelle combinaison de plateformes InfStones fonctionnant sur OCI répond aux besoins des entreprises en matière de prix, de performance, d'évolutivité et de sécurité et offre des options supplémentaires aux clients qui créent et développent des applications blockchain de nouvelle génération.

« Notre objectif chez InfStones est de réduire les obstacles rencontrés par les nouvelles entreprises qui cherchent à intégrer la technologie blockchain dans leur stack », a déclaré le Dr Zhen Wu Shi, PDG d'InfStones. « Le partenariat avec Oracle Cloud Infrastructure offre aux entreprises clientes une infrastructure robuste à travers les multiples régions d'OCI dans le monde. Nous avons également été extrêmement impressionnés par le support technique dédié fourni par l'équipe d'OCI et leur soutien à notre stratégie de croissance. »

« La puissance de la plateforme InfStones et de l'infrastructure cloud de nouvelle génération d'Oracle offre à nos clients communs une plateforme extrêmement performante, fiable et sécurisée pour le développement d'applications Web3 décentralisées », a souligné Chris Gandolfo, vice-président principal de Cloud Venture, Oracle. « Travailler avec des leaders de pointe en matière d'infrastructure blockchain comme InfStones nous permet de fournir une solution robuste à nos entreprises clientes, qui se tournent de plus en plus vers le développement Web3 pour résoudre la prochaine génération de problèmes informatiques. InfStones peut fournir des fonctionnalités complémentaires aux clients d'OCI en exploitant le service de passerelle API platform d'InfStones pour un accès API plus rapide et plus évolutif à Ethereum, IBC, Polkadot et à de nombreux autres écosystèmes blockchain. »

Oracle travaillera avec InfStones pour que ses clients professionnels dans le domaine de la blockchain puissent accéder à davantage de marchés verticaux et de créateurs dans l'écosystème de développement Web3.

À propos d'InfStones

InfStones est un fournisseur d'infrastructure blockchain avancé, de niveau entreprise, de type Plate-forme en tant que service, ou Platform-as-a-Service (PaaS), ou auquel font confiance les plus grandes entreprises blockchain du monde. L'infrastructure basée sur l'IA d'InfStones fournit aux personnes du monde entier une plateforme de gestion de nœuds robuste et puissante, parallèlement à une API facile à utiliser. Avec plus de 10 000 nœuds pris en charge sur plus de 60 blockchains, InfStones donne aux développeurs tout le contrôle dont ils ont besoin - fiabilité, vitesse, efficacité, sécurité et évolutivité - pour le développement d'applications cross-chain DeFi, NFT, GameFi et décentralisées. InfStones a la confiance des plus grandes entreprises de blockchain au monde, notamment Binance, Coinlist, BitGo, OKX, Chainlink, Polygon, Harmony et Kucoin, parmi une centaine d'autres clients. L'entreprise se consacre au développement de la prochaine évolution d'un monde meilleur grâce à l'innovation Web3 illimitée.

