Oracle получит долю 12,5% в TikTok Global

РЕДВУД ШОРЗ, шт. Калифорния, 21 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Oracle Corporation (NYSE: ORCL) сегодня объявила о том, что она выбрана в качестве поставщика технологий облачной обработки данных для сервиса TikTok. Это техническое решение TikTok было принято в значительной мере под влиянием недавнего успеха компании Zoom в переносе существенной части своих мощностей видеоконференц-связи в систему Oracle Public Cloud.

«Выбор TikTok в пользу облачной инфраструктуры Oracle нового поколения (Generation 2 Cloud) обусловлен ее значительно более высокими уровнями быстродействия, надежности и безопасности по сравнению с технологией первого поколения, предлагаемой в настоящее время всеми другими крупнейшими поставщиками облачных сервисов», ― заявил главный технолог компании Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). ― По результатам исследования 2020 Industry CloudPath, недавно опубликованным компанией IDC, в ходе которого были опрошены 935 клиентов, обслуживаемых по модели IaaS («инфраструктура как услуга»), на предмет их удовлетворенности крупнейшими поставщиками IaaS, включая Oracle, Amazon Web Services, Microsoft, IBM и Google Cloud ... наивысшую оценку по степени удовлетворенности получил Oracle IaaS».

«В рамках этого соглашения сервис TikTok будет функционировать на Oracle Cloud, а компания Oracle станет миноритарным инвестором компании TikTok Global, ― заявила глава компании Oracle Сафра Кац (Safra Catz). ― Компания Oracle оперативно введет в действие системы TikTok, быстрыми темпами осуществит их масштабирование и обеспечит поддержку их функционирования в среде Oracle Cloud. Мы стопроцентно уверены в своей способности обеспечить надежно защищенную среду для TikTok и конфиденциальность персональных данных для американских пользователей TikTok, равно как и пользователей этого сервиса по всему миру. Значительно повышенный уровень безопасности и гарантированная конфиденциальность будут обеспечивать дальнейший быстрый рост пользовательского сообщества TikTok с выгодой для всех заинтересованных лиц».

На основе многолетнего опыта в обеспечении защиты самой конфиденциальной информации в мире облачная система Oracle Generation 2 была построена с нуля в целях полной изоляции запущенных приложений и автономного реагирования на угрозы безопасности. Компания Oracle будет сочетать свою технологию защиты облачной среды с непрерывным обзором, мониторингом и аудитом кода в целях обеспечения беспрецедентной гарантии того, что персональные данные пользователей TikTok будут закрыты и надежно защищены.

О компании Oracle

Пользователям сервиса Oracle Cloud предлагается полный пакет комплексных приложений для обеспечения таких направлений деятельности, как реализация товаров и услуг, обслуживание, маркетинг, управление кадрами, финансы, логистика и производство, а также высокоавтоматизированная и защищенная инфраструктура Generation 2 с автономной базой данных Oracle. Более подробная информация о компании Oracle (NYSE: ORCL) представлена на сайте www.oracle.com.

Торговые знаки

Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее аффилированных лиц. Другие наименования могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/467598/Oracle_Logo.jpg

Related Links

http://www.oracle.com



SOURCE Oracle