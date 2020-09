TikTok choisit Oracle comme fournisseur de Cloud sécurisé

Oracle Cloud devrait prendre 12.5% des parts de TikTok Global

REDWOOD SHORES, Californie, le 21 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Oracle Corporation (NYSE: ORCL) a annoncé avoir été choisi par TikTok pour devenir son fournisseur de Cloud sécurisé. Cette décision technique prise par TikTok a largement été influencée par le succès de Zoom dans son transfert d'une large part de sa capacité de vidéo-conférence vers le Cloud Publique d'Oracle.

« TikTok a choisi la nouvelle Génération 2 du Cloud d'Oracle car elle est beaucoup plus rapide, fiable et sécurisée que les technologies de la première génération, actuellement proposées par les autres grands fournisseurs de Cloud, » déclare Larry Ellison, Directeur Technique chez Oracle. « Dans le cadre du sondage « Industry CloudPath » 2020, récemment publié par la IDC (International Data Corporation), 935 clients de l'Infrastructure comme Service (laaS) ont été interrogés sur leur satisfaction vis-à-vis des grands fournisseurs de laaS, tels que : Oracle, Amazon Web Services, Microsoft, IBM et Google Cloud … Et Oracle laaS a reçu la meilleure note de satisfaction. »

« Dans le cadre de cet accord, TikTok utilisera le serveur Cloud d'Oracle et Oracle deviendra un actionnaire minoritaire de TikTok Global, » explique Safra Catz, PDG d'Oracle. « Oracle déploiera, fera évoluer et exploitera rapidement les systèmes de TikTok sur le serveur Oracle Cloud. Nous sommes sûrs à 100% de notre capacité à fournir un environnement très sécurisé à TikTok et assurer la confidentialité des données des utilisateurs de TikTok, qu'ils soient Américains ou d'ailleurs. Cette sécurité largement renforcée, cette confidentialité garantie permettra une croissance rapide et continue de la communauté d'utilisateurs TikTok et bénéficiera à tous les actionnaires. »

Grâce à des décennies d'expérience dans la sécurisation des données les plus sensibles du monde, la Génération 2 du Cloud d'Oracle a été conçu de A à Z de façon à complètement isoler les applications et à répondre de façon autonome aux menaces de sécurité. Oracle alliera sa technologie de Cloud sécurisé avec une constante révision des codes, une constante surveillance et vérification afin d'assurer de façon jamais vue que les données des utilisateurs TikTok restent confidentielles et sécurisée.

