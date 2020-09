Oracle escolhida como provedora de nuvem segura do TikTok

REDWOOD SHORES, Califórnia, 21 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Oracle Corporation (NYSE: ORCL) anunciou hoje que foi escolhida para ser a provedora de tecnologia de nuvem segura do TikTok. Esta decisão técnica do TikTok foi fortemente influenciada pelo recente sucesso do Zoom ao mover grande parte da sua capacidade de videoconferência para o Oracle Public Cloud.

"O TikTok escolheu a nova infraestrutura de nuvem Generation 2 da Oracle porque é muito mais rápida, confiável e segura do que a tecnologia de primeira geração oferecida atualmente por todos os outros grandes provedores de nuvem", disse o diretor de tecnologia da Oracle, Larry Ellison. "Na pesquisa Industry CloudPath de 2020 que a IDC lançou recentemente, na qual foram entrevistados 935 clientes de Infraestrutura como Serviço (IaaS) sobre sua satisfação com os principais fornecedores de IaaS, incluindo Oracle, Amazon Web Services, Microsoft, IBM e Google Cloud, o Oracle IaaS recebeu a pontuação de satisfação mais alta."

"Como parte deste acordo, o TikTok será executado na nuvem da Oracle e a Oracle passará a ser um investidor minoritário na TikTok Global," disse o CEO da Oracle, Safra Catz. "A Oracle irá implantar, escalonar e operar rapidamente os sistemas do TikTok no Oracle Cloud. Estamos 100% confiantes em nossa capacidade de fornecer um ambiente altamente seguro para o TikTok e garantir a privacidade dos dados para os usuários americanos do aplicativo e usuários em todo o mundo. Essa segurança aprimorada e a privacidade garantida permitirão o rápido crescimento contínuo da comunidade de usuários do TikTok para beneficiar todas as partes interessadas."

Com base em décadas de experiência na proteção dos dados mais confidenciais do mundo, a nuvem Generation 2 da Oracle foi desenvolvida a partir do zero para isolar totalmente os aplicativos em execução e responder de forma autônoma às ameaças à segurança. A Oracle combinará sua tecnologia de nuvem segura com análises, monitoramento e auditoria de código contínuos para oferecer uma garantia sem precedentes de que os dados dos usuários do TikTok nos EUA estejam privados e seguros.

Sobre a Oracle

O Oracle Cloud oferece um pacote completo de aplicativos integrados para vendas, serviços, marketing, recursos humanos, finanças, cadeia de suprimentos e manufatura, além da infraestrutura Generation 2 altamente automatizada e segura com o banco de dados autônomo da Oracle. Para informações adicionais sobre a Oracle (NYSE: ORCL), acesse www.oracle.com.

Marcas registradas

Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou de sua afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

