Oramed Pharmaceuticals met au point un vaccin COVID-19 par prise oral, développé par sa joint-venture, Oravax Medical Inc.

Le vaccin oral a fait preuve de succès face à une étude préclinique démontrant la présence d'anticorps suite à l'administration d'une dose unique

NEW YORK, 19 mars 2021 /PRNewswire/ --

Candidat idéal pour la protection contre les variantes de la COVID en raison du triple ciblage des antigènes

Répercussions en raison de la facilité potentielle de distribution et d'administration à grande échelle à tout moment et n'importe où pour le vaccin oral contre la COVID-19

Efficacité après administration d'une dose orale unique dans une étude préclinique

L'essai clinique devrait commencer au deuxième trimestre 2021

Regardez la video

Extension réussie de la technologie d'administration orale du POD ™ d'Oramed dans le marché lucratif de développement de vaccins

Oramed Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: ORMP) (TASE : ORMP) (www.oramed.com), une société pharmaceutique axée sur la recherche clinique et le développement de systèmes d'administration de médicaments par voie orale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu des accords définitifs pour former une joint venture axée sur le développement de nouveaux vaccins oraux contre la COVID-19. La nouvelle société, Oravax Medical Inc., est basée sur la technologie exclusive POD™ d'Oramed et sur la nouvelle technologie de vaccination de Premas Biotech Pvt.

Le candidat vaccin COVID-19 d'Oravax bénéficie du fait d'être un vaccin à triple antigène de type virus (VLP) qui cible trois protéines structurelles, ce qui devrait en faire un meilleur candidat pour la protection contre les mutations émergentes du coronavirus. L'administration orale du vaccin devrait permettre une inoculation à grande échelle et une distribution plus facile sans nécessiter d'injection.

Dans une étude pilote sur des animaux, le vaccin oral COVID-19 a favorisé à la fois l'immunité systémique par l'immunoglobuline G (IgG), l'anticorps le plus commun dans le sang et les fluides corporels qui protège contre les infections virales, ainsi que l'immunoglobuline A (IgA).

Oravax prévoit d'entreprendre une étude clinique au cours du deuxième trimestre de 2021.

« Un vaccin oral contre la COVID-19 éliminerait plusieurs obstacles à une distribution rapide et à grande échelle, permettant potentiellement aux personnes de se vacciner elles-mêmes dans leur domicile. Bien que la facilité d'administration soit aujourd'hui essentielle pour accélérer les taux d'inoculation, un vaccin oral pourrait devenir encore plus indispensable dans le cas où un vaccin COVID-19 pourrait être recommandé chaque année comme vaccin antigrippal standard », a déclaré Nadav Kidron, PDG d'Oramed.

À propos d'Oravax Medical Inc.

Oravax a été créée en 2021 par Oramed Pharmaceuticals Inc., son actionnaire principal, ainsi que Premas Biotech et certains autres actionnaires ayant pour mission d'introduire sur le marché un vaccin oral contre la COVID-19. Oravax joint la technologie de pointe de vaccins acquise par Premas Biotech et celle d'administration orale POD™ exclusive d'Oramed Pharmaceuticals. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ora-vax.com

À propos d'Oramed Pharmaceuticals

Oramed Pharmaceuticals est un pionnier dans le domaine des solutions d'administration orale pour les médicaments actuellement délivrés par injection. Fondée en 2006, avec des bureaux à New York et en Israël, Oramed a développé une nouvelle technologie d'administration orale de protéines (POD™). Oramed cherche à révolutionner le traitement du diabète grâce à son principal candidat, ORMD-0801, qui a le potentiel d'être la première capsule d'insuline orale commerciale. La société a conclu plusieurs essais cliniques de phase II dans le cadre d'une demande d'investigation d'un nouveau médicament auprès de la Food and Drug Administration américaine. En outre, Oramed développe une capsule orale analogue GLP-1 (peptide de type glucagon-1), ORMD-0901.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.oramed.com.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Par exemple, nous utilisons des déclarations prospectives lorsque nous évoquons le calendrier prévu d'une étude clinique pour le vaccin Oravax, de la possibilité pour le vaccin Oravax en cours de développement d'être un meilleur candidat pour la protection contre la COVID-19, du potentiel pour la facilité de distribution, y compris au sein des foyers, de la valeur potentielle d'un vaccin oral, du moment potentiel des essais cliniques, du potentiel de l'ORMD-0801 d'être la première capsule d'insuline orale commerciale pour le traitement du diabète ou de révolutionner le traitement du diabète avec nos produits. En outre, les résultats historiques de la recherche scientifique et des essais cliniques ne garantissent pas que les conclusions des études ou des essais futurs suggèrent des conclusions identiques ou même similaires. Ces déclarations prospectives sont uniquement basées sur les attentes actuelles de la direction d'Oramed, et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, y compris les risques et les incertitudes liés à la progression, au moment, au coût et aux résultats des essais cliniques et des programmes de développement de produits ; les difficultés ou les retards dans l'obtention de l'approbation réglementaire ou de la protection par brevet pour nos produits candidats ; la concurrence avec d'autres sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques ; et notre capacité d'obtenir des fonds supplémentaires nécessaires pour mener nos activités de recherche, de développement et de commercialisation. En outre, les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives : changements dans les exigences technologiques et commerciales ; retards ou obstacles dans le lancement de nos essais cliniques ; changements législatifs ; incapacité de développer et d'introduire en temps opportun des technologies, produits et applications de nouvelle génération ; manque de validation de notre technologie au fur et à mesure que nous progressons et manque d'acceptation de nos méthodes par la communauté scientifique ; incapacité de retenir ou d'attirer des employés clés dont les connaissances sont essentielles au développement de nos produits ; difficultés scientifiques imprévues qui peuvent survenir lors de notre processus ; coût du produit final plus élevé que prévu ; perte de parts de marché et pression sur les prix résultant de la concurrence ; résultats de laboratoire qui ne se traduisent pas par des résultats tout aussi propices dans des conditions réelles ; brevets pouvant ne pas être suffisants ; enfin, des produits pouvant nuire aux bénéficiaires, ce qui peut entraîner une différence importante entre les résultats réels ou les performances d'Oramed et ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Sauf exigence légale contraire, Oramed n'est pas tenue de publier publiquement une révision de ces déclarations prospectives afin de refléter les événements ou les circonstances après la date des présentes ou de refléter l'occurrence d'événements imprévus. Pour une description plus détaillée des risques et des incertitudes qui affectent Oramed, il est fait référence aux rapports d'Oramed déposés à tout moment auprès de la Securities and Exchange Commission.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647544/Oramed_Pharmaceuticals_Logo.jpg

Personne à contacter au sein de la société

Estee Yaari

+1-844-9-ORAMED Poste : 2

[email protected]

SOURCE Oramed Pharmaceuticals Inc.