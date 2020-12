Orange déploie la publicité segmentée grâce à la technologie player vidéo multi-écrans de SoftAtHome

Un décret daté du 5 août 2020 a autorisé la télévision segmentée, permettant de diffuser des messages publicitaires ciblés et personnalisés pendant les émissions en direct. Orange et France Télévisions ont lancé la phase pilote avec dix annonceurs. Le déploiement massif aura lieu au début de l'année 2021.

Les annonceurs bénéficient immédiatement de nombreux avantages grâce aux données d'Orange : géo-ciblage de leur campagne, personnalisation du spot en fonction des cibles spécifiques et mesure de performance de la campagne selon les standards numériques.

SoftAtHome, pionnier technologique de la télévision segmentée

La télévision segmentée de SoftAtHome permet un remplacement à la volée d'une publicité ciblée d'une précision extrême, invisible pour l'utilisateur, réalisé au sein même du décodeur TV grâce à son player vidéo embarqué. Il cible les besoins réels des annonceurs tout en respectant la confidentialité des données, conformément au RGPD européen. Le player vidéo multi-écrans de SoftAtHome, déployé sur les décodeurs TV, est également disponible pour permettre la même qualité d'expérience et de service avec des OS de SmartTV ou AndroidTV, l'OS proposé par Google. La technologie de ciblage publicitaire développée par SoftAtHome est conçue pour la télévision linéaire (chaînes média traditionnelles), mais peut également servir pour faire de l'insertion publicitaire sur la vidéo à la demande et la télévision de rattrapage.

Avec le produit Eyes'ON, les solutions de SoftAtHome permettent également de mesurer les impressions et l'audience pour apporter des informations précises sur la consommation de contenu publicitaire par l'utilisateur final.

Christian Bombrun, directeur des produits et services d'Orange, a déclaré : « La télévision segmentée ouvre une nouvelle ère pour la publicité télévisée. Nous sommes fiers qu'Orange soit le premier opérateur à lancer ce service en France, et l'un des premiers en Europe, grâce à la technologie de SoftAtHome et au formidable travail de nos équipes. La technologie innovante du player vidéo multi-écrans de SoftAtHome nous a permis de proposer une nouvelle expérience utilisateur d'un niveau de qualité sans égal. Nous pensons que nos abonnés vont de nouveau pouvoir aimer la publicité ».

David Viret-Lange, directeur général de SoftAtHome, a ajouté : « Après presque dix ans de travail sur notre lecteur vidéo multi-écrans, je suis ravi de confirmer son rôle encore plus central pour les abonnés d'Orange. Les publicités ciblées pour la télévision linéaire arrivent enfin sur l'écran du salon. Notre expertise en matière d'analyse permet une meilleure utilisation des données des utilisateurs. Avec le temps, les opérateurs pourront exploiter ces données utilisateurs pour offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur tout en garantissant la confidentialité et le respect de la vie privée ».

À propos de SoftAtHome

SoftAtHome est un fournisseur indépendant de logiciels qui propose six solutions différentes pour le haut débit (Connect'ON), le Wi-Fi (Wifi'ON), la sécurité (Secure'ON), la maison intelligente (Things'ON), la vidéo (Watch'ON), l'analyse et la surveillance de la qualité d'expérience (Eyes'ON). Ses produits sont déployés par les opérateurs télécoms et les diffuseurs TV dans plus de 25 millions de foyers et sur des millions de terminaux mobiles. L'entreprise, détenue par des opérateurs, compte plus de 300 employés, majoritairement des ingénieurs logiciels qui travaillent étroitement avec des communautés open-source telles que prpl ou RDK. Les produits hybrides de SoftAtHome exploitent de manière unique le meilleur des composants logiciels basés sur le Cloud et des logiciels intégrés dans de multiples terminaux mobiles et fixes.

Pour plus d'informations : www.softathome.com ou [email protected]

Contact presse:

Marta Twardowska for SoftAtHome - E: [email protected] - T: @SoftAtHome

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1345825/SoftAtHome_AddressableTV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1345824/softathome_Logo.jpg

Related Links

http://www.softathome.com/



SOURCE SoftAtHome