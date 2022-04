Orange et SoftAtHome présentent la nouvelle Livebox Wi-Fi 6E et son mode exclusif de veille profonde

Grâce à la nouvelle Livebox 6, Orange propose la meilleure expérience Wi-Fi actuellement disponible en termes de bande passante et de latence. Compatible avec la norme Wi-Fi 6E, la Livebox 6 se connecte à la nouvelle application d'Orange « Orange et Moi », qui permet aux utilisateurs de gérer leur box directement depuis leur smartphone. La Livebox 6 intègre la solution « Wi-Fi'ON » de SoftAtHome. Les abonnés bénéficient d'une meilleure connectivité à domicile et d'une expérience Internet plus fluide grâce aux services Wi-Fi de nouvelle génération permis par la norme 6E. La bande passante Wi-Fi peut atteindre 2 Gbps. La couverture des fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz et la technologie tribande embarquée réduisent le phénomène de saturation et améliorent l'expérience utilisateur que ce soit en mode télétravail ou pour le divertissement.

Simplicité d'utilisation : une maintenance et une gestion autonomes grâce à Eyes'ON

L'écran E-ink novateur de la Livebox 6 permet d'afficher des diagnostics facilement compréhensibles pour l'utilisateur ainsi que des codes QR pour faciliter la maintenance via l'application mobile. Les utilisateurs peuvent lancer rapidement un test de débit ou partager des codes QR pour connecter à leur réseau leurs nouveaux appareils ou des invités.

Grâce à « Eyes'ON » de SoftAtHome, l'utilisateur d'une Livebox 6 gère lui-même la maintenance de son appareil. L'application mobile « Orange et Moi » accompagne l'installation à domicile. Dotée d'une technologie d'autodiagnostic, elle effectue des analyses en temps réel afin de simplifier la résolution des problèmes et d'optimiser la répartition des répéteurs à domicile à l'aide d'une carte du réseau et de tests de débit.

Une étape franchie vers la durabilité

La conception écoresponsable de la Livebox 6 intègre un mode écologique automatisé : lorsqu'aucun appareil Wifi 6E n'est détecté, la bande 6 GHz se désactive automatiquement. Elle ne se réactive que lorsqu'elle détecte à nouveau un appareil Wifi 6E. L'utilisateur final peut activer un mode de veille légère ou profonde pour réduire davantage la consommation électrique (moins de 0,3 W). Ces modes se configurent directement depuis l'application mobile ou l'écran tactile de la box.

Connect'ON pour améliorer la qualité de service

La Livebox 6 intègre la solution « Connect'ON » de SoftAtHome afin d'optimiser la qualité des services et de fournir la meilleure bande passante possible. Les fonctionnalités de réseau domestique que les clients attendent des appareils haut de gamme, comme le contrôle parental ou le Guest WLAN, sont tous présents. La nouvelle box d'Orange est également la première équipée d'un port Ethernet 2,5 Gbps qui permet d'atteindre une bande passante de 2 Gbps de bout en bout.

« Orange innove avec cette nouvelle Livebox 6 en partenariat avec SoftAtHome. La Livebox 6 est la première box dotée d'un mode de veille profonde. Ensemble, nous avons mis sur le marché l'un des meilleur produit et les plus puissants services de connectivité Wi-Fi domestique », a déclaré Laurent Feurer, directeur marketing des appareils à large bande et des services de télécommunication chez Orange. « Grâce à la nouvelle Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E, nos abonnés français seront parmi les premiers à profiter des nouvelles capacités de la dernière norme Wi-Fi ».

« Toute l'équipe de SoftAtHome s'est pleinement investie pour permettre à la nouvelle Livebox 6 de relever les défis imposés par les nouvelles exigences post-pandémie en matière de Wi-Fi », a déclaré David Viret-Lange, PDG de SoftAtHome. « Nous sommes fiers de la confiance renouvelée d'Orange pour notre expertise en matière de produits pour maisons connectées ».

À propos de SoftAtHome

SoftAtHome est un fournisseur indépendant de logiciels qui propose six solutions différentes pour le haut débit (Connect'ON), le Wi-Fi (Wifi'ON), la sécurité (Secure'ON), la maison intelligente (Things'ON), la vidéo (Watch'ON), l'analyse et la surveillance de la qualité d'expérience (Eyes'ON). Ses produits sont déployés par les opérateurs télécoms et les diffuseurs TV dans plus de 25 millions de foyers et sur des millions de terminaux mobiles. L'entreprise, détenue par des opérateurs, compte plus de 300 employés, majoritairement des ingénieurs logiciels qui travaillent étroitement avec des communautés open-source telles que prpl ou RDK. Les produits hybrides de SoftAtHome exploitent de manière unique le meilleur des composants logiciels basés sur le Cloud et des logiciels intégrés dans de multiples terminaux mobiles et fixes.

