Orangetheory® Fitness назначила Джейсона Данлопа президентом международного направления

БОКА-РАТОН (шт. Флорида), 1 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущий фитнес-бренд Orangetheory Fitness стремится к постоянному увеличению своей доли на рынке и открытию новых студий по всему миру. Для дальнейшего расширения глобального присутствия бренда компания Orangetheory сегодня объявила о назначении Джейсона Данлопа (Jason Dunlop) на должность президента международного направления. Он будет курировать портфель международных студий бренда и продолжит работу по его расширению.

Данлоп переходит в компанию Orangetheory, имея успешный руководящий опыт в области международного развития. Ранее он работал с такими известными мировыми брендами, как CrossFit, Canada Goose, Starbucks и Nike. Как следует из его предыдущей работы на руководящих должностях, Данлоп является ветераном отрасли с обширным опытом в области управления франшизами, глобальных продаж, прямого взаимодействия с потребителями и гиперроста на мировых рынках.

В своей новой роли Данлоп будет работать над дальнейшим расширением и развитием и без того обширной международной сети компании. В 2022 году компания Orangetheory открыла новые студии в Пуэрто-Рико, Канаде, Мексике, Китае, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Дании, Испании и Польше, а также первую студию бренда во Франции. Данлоп будет управлять открытием новых студий, запланированным в 2023 году и в последующий период, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

«Поскольку Orangetheory Fitness продолжает развиваться в качестве лидера отрасли фитнеса и велнеса, назначение Джейсона Данлопа стало очевидным выбором для дальнейшего распространения миссии компании "Больше жизни (More Life)" по всему миру, — заявил соучредитель и генеральный директор компании Orangetheory Fitness Дэйв Лонг (Dave Long). — Учитывая историю успеха Джейсона, мы знаем, что у него есть видение и навыки для развития нашего международного направления. Мы рады приветствовать его в команде Orangetheory Fitness».

«Мне посчастливилось на протяжении моей карьеры руководить глобальным развитием и стратегиями наиболее узнаваемых брендов мира, и я рад видеть потенциал международного роста в компании Orangetheory Fitness, — заявил Данлоп. — Я с нетерпением жду возможности работать над достижением стратегических бизнес-целей компании Orangetheory и ознакомить как можно больше людей по всему миру с уникальным и передовым подходом бренда к фитнесу».

До этого назначения Данлоп занимал пост глобального президента в компании CrossFit, LLC, где он возглавлял глобальную партнерскую программу компании CrossFit, а также отдел образования и спорта. В качестве старшего вице-президента компании Canada Goose Данлоп отвечал за продажи по всем международным каналам, включая продажи бренда и продукции. В должности старшего вице-президента и главного операционного директора компании Starbucks Данлоп реструктурировал бизнес компании, создав модель лицензирования и франшизных операций, охватывающую 4500 ресторанов в 59 странах. В компании Nike Данлоп руководил бизнесом бренда, ориентированным напрямую на потребителя, а также франшизами в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая расширение магазинов и цифрового присутствия в 47 странах.

Более подробная информация о компании Orangetheory Fitness представлена на сайте www.orangetheory.com.

Информация о бренде Orangetheory

Orangetheory® Fitness (orangetheory.com) — это групповые тренировки для всего тела с учетом частоты сердечных сокращений, сочетающие науку, коучинг и технологии и разработанные для того, чтобы помочь клиентам достигать желаемых результатов и жить более насыщенной жизнью. Компания Orangetheory, входящая в число самых быстрорастущих франшиз в мире, разработала систему тренировок, которая подходит для любого уровня подготовки и способствует обмену опытом между участниками и тренерами. Система тренировок компании Orangetheory позволяет сжигать БОЛЬШЕ калорий, получать БОЛЬШЕ результатов и быть БОЛЕЕ уверенными в себе, согласно с миссией компании «‎БОЛЬШЕ ЖИЗНИ». Покупатели франшизы компании Orangetheory открыли более 1500 студий во всех 50 штатах США, а также в 24 странах мира. Компания заняла 60-е место в списке самых быстрорастущих частных компаний журнала Inc. и 9-е место в списке 500 самых быстрорастущих франшиз журнала Enterpreneur. Для получения информации о возможностях приобретения франшизы на мировом рынке посетите веб-сайт компании по адресу https://www.orangetheory.com/en-us/international-opportunities/.

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SOURCE Orangetheory Fitness