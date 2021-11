Oravax Medical, filiale d'Oramed, et Genomma Lab Internacional annoncent la création d'une coentreprise pour développer et commercialiser le vaccin oral COVID-19 au Mexique et favoriser le développement commercial en Amérique latine

Pour voir de la conférence de presse : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QTGUI13dTdmWdUFKrg_Tbg

« Nous sommes très heureux de nous associer à Genomma. Les synergies entre les compétences de base de nos entreprises respectives ont fait apparaître clairement que la combinaison de nos forces particulières représente une opportunité unique et significative. La combinaison gagnante de la science de pointe d'Oravax et de l'exceptionnel réseau de vente et de distribution de Genomma au Mexique et en Amérique latine, ainsi que de leur expertise en matière de réglementation locale, donne lieu à une entreprise puissante », a déclaré Nadav Kidron, PDG d'Oramed et président d'Oravax.

Rodrigo Herrera, président de Genomma Lab, a déclaré : « La coentreprise annoncée aujourd'hui représente une opportunité unique pour Genomma et ses parties prenantes. Nous sommes ravis de former cette alliance stratégique avec Oramed pour apporter le vaccin oral de nouvelle génération d'Oravax et le candidat de rappel une fois développé et autorisé, au Mexique et potentiellement dans toute l'Amérique latine pour protéger nos populations du virus COVID-19. Sur la base de notre discussion initiale avec les autorités, nous commençons déjà à préparer un essai de phase 2 immédiatement après l'achèvement réussi de l'essai de phase 1 du vaccin oral en Afrique du Sud. Le profil cible supérieur du vaccin oral d'Oravax en fait un candidat idéal pour un processus d'approbation accéléré (approbation pour utilisation en urgence). Nous sommes ravis de jouer un rôle central dans l'introduction de cette solution révolutionnaire sur un marché de vaccins estimé à 662 millions de latino-américains. Notre partenariat avec Oravax est donc étroitement lié à la mission de Genomma, qui consiste à permettre aux habitants de 20 pays d'Amérique d'avoir une excellente santé et un bon bien-être. »

Le vaccin oral VLP d'Oravax en cours de développement cible trois protéines de surface du virus CoV-2 du SRAS, dont des protéines moins susceptibles de mutation, ce qui rend le vaccin oral potentiellement plus efficace contre les variantes actuelles et futures du virus COVID-19. S'il est approuvé, il sera utilisé soit en tant que traitement unique, soit en tant que rappel pour les personnes déjà vaccinées. La méthode d'administration orale peut entraîner une plus grande sécurité en réduisant les effets secondaires potentiels. La technologie des vaccins VLP d'Oravax est hautement évolutive pour la fabrication et facilement transférable pour une distribution logistique à grande échelle, car elle ne nécessite pas de stockage en congélateur.

À propos de Genomma Lab Internacional

Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V, est une société leader dans le domaine des produits pharmaceutiques et de soins personnels au Mexique, avec une présence internationale croissante. Genomma développe, vend et commercialise une large gamme de produits de marque haut de gamme, dont beaucoup sont leaders dans leur catégorie. La société est présente dans 20 pays du continent américain et vend plus de 50 marques dans plus de 300 000 points de vente.

Les actions de Genomma Lab sont cotées à la Bourse mexicaine sous le ticket « LAB B » (Bloomberg : LABB:MM). Pour plus d'informations, veuillez consulter www.genommalab.com/en/

À propos d'Oravax

Oravax Medical Inc. a été créée en 2021 par Oramed Pharmaceuticals Inc, le principal actionnaire d'Oravax, ainsi que Premas Biotech, MyMD Pharmaceuticals et certains autres actionnaires, avec pour mission de mettre sur le marché un vaccin oral contre le COVID-19. Oravax combine une technologie vaccinale de pointe acquise auprès de Premas Biotech et la technologie exclusive d'administration orale POD™ d'Oramed Pharmaceuticals.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.ora-vax.com

À propos d'Oramed Pharmaceuticals

Oramed Pharmaceuticals (Nasdaq/TASE : ORMP) est une plate-forme technologique pionnière dans le domaine des solutions d'administration orale de médicaments actuellement administrés par injection. Fondée en 2006, avec des bureaux aux États-Unis et en Israël, Oramed a développé une nouvelle technologie de libération orale de protéines (POD™). Oramed cherche à transformer le traitement du diabète grâce à son candidat principal breveté, ORMD-0801 qui est en cours d'évaluation dans deux études pivots de phase 3 et a le potentiel pour être la première capsule d'insuline orale commerciale pour le traitement du diabète. En outre, Oramed développe une capsule orale d'analogues du GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) (ORMD-0901). Pour plus d'informations, veuillez consulter www.oramed.com

Les titres d'Oramed et de Genomma décrits dans le présent document n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Par exemple, Oramed, Oravax et Genomma utilisent des énoncés prospectifs lorsqu'ils discutent du potentiel de la coentreprise à créer de la valeur pour les sociétés et leurs parties prenantes, des contributions attendues de chaque partie à la coentreprise, des investissements attendus d'Oramed et de Genomma l'un dans l'autre et de Genomma dans Oravax, du développement et de la commercialisation potentiels d'un vaccin oral contre la COVID-19, de la capacité d'un tel vaccin à stimuler le développement commercial en Amérique latine, du rythme des études et des essais pour un tel vaccin oral et des avantages potentiels et des caractéristiques de sécurité du vaccin. En outre, les résultats historiques des recherches scientifiques et des essais cliniques ne garantissent pas que les conclusions des recherches ou des essais futurs seront identiques ou même similaires. Ces énoncés prospectifs sont fondés uniquement sur les attentes actuelles de la direction d'Oramed, d'Oravax et de Genomma, et sont assujettis à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, y compris les risques et incertitudes liés à l'avancement, au calendrier, au coût et aux résultats des essais cliniques et des programmes de développement de produits ; les difficultés ou les retards dans l'obtention de l'approbation réglementaire ou de la protection des brevets pour les produits candidats ; la concurrence d'autres sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques ; la capacité de remplir les conditions pour réaliser l'échange d'actions et la capacité d'obtenir le financement supplémentaire nécessaire pour mener nos activités de recherche, de développement et de commercialisation. En outre, les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives : des changements dans la technologie et les exigences du marché ; des retards ou des obstacles dans le lancement des essais cliniques ; des changements dans la législation ; l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications ; le manque de validation de la technologie au fur et à mesure que les sociétés progressent et le manque d'acceptation de leurs méthodes par la communauté scientifique ; l'incapacité de retenir ou d'attirer des employés clés dont les connaissances sont essentielles au développement de leurs produits ; des difficultés scientifiques imprévues qui peuvent se développer avec les processus des sociétés ; un coût du produit final plus élevé que prévu ; la perte de parts de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence ; des résultats de laboratoire qui ne se traduisent pas par des résultats aussi bons dans des situations réelles ; des brevets qui peuvent ne pas être suffisants ; et enfin des produits qui peuvent nuire aux receveurs, tous ces éléments pouvant faire en sorte que les résultats ou les performances réels d'Oramed, d'Oravax ou de Genomma diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prévisionnelles. Sauf si la loi l'exige, les sociétés ne s'engagent pas à publier des révisions de ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent document ou pour refléter la survenue d'événements imprévus. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes affectant Oramed, il est fait référence aux rapports d'Oramed déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission.

