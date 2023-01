Orbbec présente Femto Mega au CES 2023, la caméra de vision 3D la plus haute résolution du secteur avec traitement intégré de la profondeur et de l'intelligence artificielle

Des performances, un conditionnement et un prix qui changent la donne, développés en partenariat avec Microsoft

LAS VEGAS, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Orbbec , l'un des principaux fabricants mondiaux de caméras 3D, a annoncé aujourd'hui le lancement de son dernier produit, la caméra Femto Mega, au CES 2023. Réalisée en partenariat avec Microsoft, elle est le premier produit d'une nouvelle plateforme visant à permettre un accès facile à la technologie 3D. Il s'agit de la caméra 3D la plus haute résolution du secteur, avec un flux en temps réel des images traitées sur des connexions Ethernet ou USB, la rendant idéale pour une utilisation dans des solutions de logistique, de robotique, de production, de vente au détail, de santé et de fitness.

La caméra de profondeur utilise la technologie ToF de Microsoft, qui a fait ses preuves dans le secteur, pour une compréhension précise de la scène sur un large champ de vision à 120 degrés et une portée étendue de 0,25 à 5,5 mètres. La caméra de profondeur de 1 mégapixel est complétée par une caméra RVB haute performance de résolution 4K avec un champ de vision de 90°.

Un Nvidia Jetson Nano intégré est utilisé pour exécuter des algorithmes avancés de vision en profondeur afin de convertir les données brutes en images de profondeur précises. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un PC ou un dispositif de traitement externe.

La caméra peut être directement connectée à des serveurs ou au cloud en utilisant la connexion Power over Ethernet (PoE) pour les données et l'alimentation. L'appareil dispose également de connecteurs USB-C 3.2 et d'alimentation en courant continu. Un module IMU 6DOF assure l'orientation. Le système de contrôle de déclenchement universel fournit une synchronisation précise des images et utilise des câbles ethernet standard pour les réseaux multi-caméras et multi-capteurs. Le SDK permet une configuration et un enregistrement faciles, et un grand nombre d'API permet l'intégration avec diverses applications.

« La Femto Mega d'Orbbec étend l'utilisation de la technologie de profondeur de Microsoft, utilisée dans Hololens et Azure Kinect DevKit, à un large éventail d'applications industrielles », a déclaré Jon Yee, directeur responsable de la profondeur chez Microsoft. « Cette caméra est le fruit d'une étroite collaboration entre nos équipes et sera un outil essentiel aidant les développeurs d'IA à ajouter la perception de la profondeur à la vision par ordinateur. »

« Notre solution de numérisation du fret à grande échelle est construite à l'aide d'Azure Kinect et d'Azure de Microsoft et est déployée commercialement à Singapour. » « Elle fait également l'objet d'essais commerciaux pour l'optimisation de la capacité de vol et la manutention numérique dans plusieurs aéroports internationaux », a indiqué le Dr Suraj Nair, directeur technique de Speedcargo Technologies à Singapour. « La Femto Mega d'Orbbec nous permet de maintenir la compatibilité avec notre système actuel tout en réduisant la taille, le coût et la complexité de notre solution. Cela permettra de faciliter l'extension de nos opérations à de nouveaux sites. »

« Orbbec a été le partenaire de vision 3D de Mintt pour sa solution de détection et de prévention des chutes », a souligné Eric Krzeslo, PDG de Mintt. « Avec ses nouveaux capteurs avancés tels que l'approche intégrée de la Femto Mega, Orbbec nous aide à accélérer et à améliorer notre feuille de route produit. »

« Femto Mega vise à étendre l'utilisation de la vision 3D dans diverses solutions industrielles », a expliqué Amit Banerjee, responsable de la plateforme et des partenariats chez Orbbec. « Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle caméra intelligente leader de sa catégorie dans le cadre de la nouvelle plateforme de vision en profondeur d'Orbbec. »

L'équipe d'Orbbec présentera la Femto Mega et d'autres produits de caméra 3D et solutions partenaires intégrées au CES 2023. Retrouvez l'exposition Orbbec au North Hall, stand 10838 du Las Vegas Convention Center. Pour en savoir plus sur Orbbec, consultez www.orbbec3d.com .

