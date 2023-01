Orbbec présente la Femto Mega alimentée par la plateforme d'IA de pointe et de robotique NVIDIA Jetson

La caméra programmable inaugure la perception définie par logiciel pour la robotique avec un ensemble, des performances et un prix à la pointe de l'industrie

LAS VEGAS, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Orbbec , l'un des principaux fabricants mondiaux de caméras 3D, a annoncé aujourd'hui le lancement de son dernier produit, la caméra Femto Mega, au CES 2023. Elle intègre la plate-forme NVIDIA® Jetson ™ pour la vision en profondeur définie par logiciel et vise à éliminer les obstacles pour les développeurs d'applications robotiques grâce à la combinaison de la détection et du calcul accéléré pour l'IA et la création de jumeaux numériques.

La caméra multimode programmable avec traitement IA optimisé par NVIDIA Jetson peut être utilisée comme un appareil IoT dans les solutions de robotique, de logistique, de fabrication, de vente au détail, de soins de santé et de fitness. Le système sur module NVIDIA Jetson Nano™ intégré est utilisé pour exécuter des algorithmes avancés de vision en profondeur, peut être directement connecté aux serveurs ou au cloud et élimine le besoin d'un ordinateur externe.

Les développeurs utilisant la plateforme robotique NVIDIA Isaac peuvent désormais ajouter la Femto Mega pour permettre aux robots de fonctionner de manière autonome dans des environnements non structurés, de naviguer et d'interagir avec leur environnement. Le traitement en profondeur hautes performances est requis pour la reconnaissance d'objets, la détection d'obstacles, le pick and place dans les applications de palettisation/dépalettisation.

« Femto Mega vise à étendre les capacités de détection 2D et 3D du monde physique aux jumeaux numériques dans le monde virtuel », a déclaré Amit Banerjee, responsable de la plateforme et des partenariats chez Orbbec. « Nous sommes ravis de notre collaboration avec NVIDIA pour apporter la meilleure combinaison de détection 3D et d'informatique accélérée par l'IA aux développeurs qui déploient des robots intelligents et des applications d'automatisation. »

L'équipe d'Orbbec présentera la Femto Mega et d'autres produits de caméra 3D et solutions partenaires intégrées au CES 2023. Retrouvez l'exposition d'Orbbec au North Hall, stand 10838 du Las Vegas Convention Center. Pour en savoir plus sur Orbbec, visitez www.orbbec3d.com .

À propos d'Orbbec

Orbbec a pour mission de populariser la technologie de vision 3D pour le monde 3D, de créer une plateforme complète pour les développeurs de solutions industrielles et de créer des produits intelligents avec des performances et des prix de pointe. www.Orbbec3D.com

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Carly Lang

Next PR

630 363 1509

[email protected]

SOURCE Orbbec