Orbia recebe aporte de Yara e dá mais um passo em seu plano de expansão

A empresa líder em nutrição de plantas passa a ser acionista minoritária do marketplace, com 14% das ações

Além do seu portfólio de produtos comercializado por meio da Orbia, a Yara poderá ampliar seu programa de fidelidade recém-lançado na plataforma

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Orbia, maior marketplace do agronegócio do Brasil, anuncia nova composição acionária, a partir da aprovação do CADE. O novo aporte financeiro é da Yara, empresa líder em nutrição de plantas, que passa a ser acionista minoritária da empresa, com 14% das ações. A partir da nova estrutura, Bayer e Bravium reduzem sua participação de forma proporcional, passando a deter 68,8% e 17,2% das ações, respectivamente. As três companhias terão participação no conselho de administração da Orbia, que opera de forma independente

"A entrada de Yara em nossa estrutura societária fortalece nossos planos de expansão e de ser o principal parceiro digital do produtor rural. É mais um avanço importante para digitalização do campo, movimento que foi acelerado nos últimos dois anos. E a Orbia tem sido o fio condutor que conecta todos os players do agro em um único ambiente", explica Ivan Moreno, CEO da Orbia. "Temos crescido ano a ano com resultados além do esperado. E, com a chegada de Yara, consolidamos ainda mais o nosso propósito de oferecer soluções completas a toda a jornada de trabalho do produtor rural, desde o plantio até a comercialização de sua produção", conta.

Além de acionista, a Yara entra como parceira em loyalty, isto é, no programa de pontos para fertilizantes no Brasil, gerando pontuação ao cliente que optar por seus produtos. A categoria de fertilizante é bastante relevante na cesta de compra do produtor, portanto a sinergia entre defensivos e sementes, fertilizantes e os demais parceiros, possibilita ao cliente acumular ainda mais pontos, além dispor de mais benefícios, agregando valor ao seu negócio.

A Yara encontrou na Orbia um modelo de negócio inovador e que apresenta forte sinergia com sua estratégia de digitalização anunciada recentemente, pautada pelo foco na experiência do cliente e o objetivo de alcançar 25% do total das vendas de produtos no Brasil via plataformas digitais, como e-commerce e marketplace, até 2025. "Estamos dedicados a contribuir para o futuro da produção de alimentos positivo ao clima e neutro em emissões de carbono, e entendemos que além de oferecer as melhores soluções em nutrição, isso também envolve o acesso. Disponibilizar nosso portfólio em múltiplos canais é garantir que ele chegue ao campo da forma mais adequada para cada perfil de cliente. A sustentabilidade e a digitalização caminham juntas, e integrar uma plataforma como a Orbia é com certeza uma oportunidade clara de contribuirmos ainda mais para a transformação do agronegócio e de toda a cadeia de valor do alimento", afirma Cleiton Vargas, vice-presidente de Farming Solutions para Yara Américas.

Segundo Luis Offa, diretor de Marketing Latam da divisão agrícola da Bayer e presidente do Conselho de Administração da Orbia, "A plataforma foi criada para ser uma experiência transformadora em toda a jornada do produtor rural dentro do universo digital e, para que isso aconteça, precisamos ampliar parcerias e oferecer um leque de produtos e serviços que torne sua interação agradável e ágil, promovendo a melhor experiência de compra para o agricultor".

Para Offa, a Yara oferecerá um portfólio de peso, que complementará as soluções que os clientes da plataforma buscam. "Para a Bayer, a Orbia é hoje uma das ferramentas digitais mais importantes. Entendemos que para ser protagonista de uma transformação digital no agronegócio precisamos estar junto com diversos players, é o que chamamos de cocriação para inovação", acredita o executivo.

"Nossa percepção é que, com a entrada da Yara, a transformação digital da jornada do produtor se consolida cada vez mais na ideia de plataforma one stop shop, fazendo com que o marketplace e o programa de fidelidade de coalizão da Orbia sejam soluções absolutamente fundamentais dentro da estratégia dos produtores rurais", conclui Ricardo Garcias, co-fundador da Bravium.

A nova composição societária passa a valer com a conclusão do processo no CADE.

Sobre a Orbia

A Orbia é a plataforma de tudo do Agronegócio e vem se consolidando como o principal marketplace agrícola do país, com mais de 240 distribuidores e cobertura nacional em insumos como defensivos, sementes e fertilizantes. Conecta produtores rurais a uma rede e facilita seus processos, pois é a única empresa que oferece, de forma integrada, benefícios por meio de um programa de pontos e uma ferramenta de compra e venda de insumos e commodities agrícolas online. A Orbia possui o maior programa de fidelidade do agronegócio brasileiro, contando com aproximadamente 190 mil usuários cadastrados e parceiros que são líderes em seus segmentos, como Bayer (defensivos agrícolas), Yara (fertilizantes), Boehringer-Ingelheim (saúde animal) e Bunge (originação de grãos). Para mais informações, acesse: www.orbia.ag

Sobre a Yara

A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, cultiva conhecimento para alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Para concretizar esses compromissos, desenvolve ferramentas agrícolas digitais destinadas à agricultura de precisão e trabalha em estreita colaboração com seus parceiros em toda a cadeia de valor de alimentos. Fundada na Noruega, em 1905, para resolver a emergente crise de fome na Europa, está presente no mundo todo, com mais de 17 mil colaboradores e operações em mais de 60 países, com um objetivo comum: ser a empresa de nutrição de plantas do futuro. No Brasil, a Yara está presente em todos os principais polos agrícolas - são 5 unidades de produção de fertilizantes e misturadoras em mais de 20 cidades. Com 6,2 mil colaboradores, a empresa busca desenvolver soluções nutricionais sustentáveis para todos os perfis de produtores e culturas, colaborando com o crescimento da agricultura e o protagonismo do país no desafio de alimentar uma população mundial crescente. Desde que se instalou no Brasil, na década de 70, a Yara vem trabalhando para fomentar a produção nacional de fertilizantes, reduzindo a dependência de importação de matéria-prima e, consequentemente, o custo final dos insumos ao produtor. A companhia também fornece soluções industriais para a redução de poluentes, melhorando a qualidade do ar das cidades. Para mais informações, acesse: www.yarabrasil.com.br.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para ajudar o desenvolvimento do planeta e das pessoas, apoiando os esforços para enfrentar os grandes desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional no mundo. A Bayer se compromete a impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo a partir de seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo visa a aumentar seu poder de ganho e criar valor por meio da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2020, o Grupo contou com cerca de 100 mil colaboradores e obteve vendas de € 41,4 bilhões. As despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 4,9 bilhões. Para mais informações, acesse www.bayer.com .

Sobre a Bravium

Fundada em 2007 e presente em 8 países da América Latina, a Bravium é uma empresa de tecnologia cuja plataforma integra múltiplas soluções de marketplace, programas de fidelidade, go to market digital e full commerce, permitindo que empresas viabilizem suas estratégias de transformação digital e habilitem novos ecossistemas. Além disso, a Bravium oferece uma série de serviços sob medida complementares à plataforma, visando a integrar os diferentes stakeholders das cadeias de valor e a impulsionar o engajamento de performance. Entre os serviços oferecidos estão: plataformas de marketplace, operações de e-commerce, programas de pontos e cashback, plataformas de incentivo, soluções de go to market digital, de business analytics e de consultoria em marketing e loyalty. Para mais informações, acesse www.bravium.com.br .

