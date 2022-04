Orbia recebe aporte do Itaú BBA e acelera estratégia de acesso ao crédito pelo produtor

Novo investidor se junta a Bayer, Bravium e Yara como acionista do marketplace



SÃO PAULO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Orbia, maior marketplace do agronegócio do Brasil, anuncia a chegada do Itaú BBA como novo investidor e amplia sua atuação, alcançando um novo patamar no acesso ao crédito pelo produtor. Com o aporte financeiro, a instituição passará a ser acionista minoritário, com 12,82% das ações. Para isso, Bayer, Bravium e Yara Brasil reduzem sua participação de forma proporcional, passando a deter 59,98%, 14,99% e 12,21%, respectivamente.

No último 08 de abril foi celebrado um Contrato de Investimento para ingresso do Itaú no quadro de acionistas da Orbia. Desde então, as partes envolvidas vêm trabalhando nas condições estabelecidas no documento que precisam ser cumpridas para a implementação da operação, o que inclui a prévia aprovação pela autoridade antitruste brasileira (Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Caso todas as condições sejam alcanças, a chegada do Itaú BBA como novo investidor, assim como a Yara Brasil há dois meses, refletirá o que a Orbia já representa no segmento agrícola, na participação ativa da digitalização do campo para fora das porteiras e como a empresa tem traduzido sua estratégia em resultados. Constituída no fim de 2019, a empresa passou de R$ 200 milhões em vendas no primeiro ano de operação para aproximadamente R$ 1 bilhão no ano seguinte, em 2021. Para 2022, a perspectiva é de crescimento, visando alcançar R$ 3 bilhões em vendas.

"Um dos aspectos mais fundamentais na tomada de decisão do agricultor é o acesso ao crédito. Com a chegada do Itaú BBA, teremos a possibilidade de ampliar nossa capacidade de atender a demanda do nosso cliente", explica Ivan Moreno, CEO da Orbia. "Nosso foco sempre foi ser um parceiro de negócio importante para o produtor rural, possibilitando uma jornada completa dentro da plataforma, facilitando a atuação no campo desde o plantio até a comercialização de commodities", conta.

"O comportamento de compra do agricultor no Brasil deve evoluir no digital. A digitalização das compras de insumos já é uma realidade e o acesso ao crédito é parte relevante nesta jornada. Por meio desta associação com a Orbia, que já se destaca como um marketplace para insumos e outros serviços agrícolas, seremos capazes de oferecer soluções para que a sua base de clientes tenha acesso ao crédito de forma mais eficiente e ágil.", afirma Pedro Fernandes, diretor de Agronegócio do Itaú BBA.

Digitalização no campo: crédito fácil e ágil

Com o avanço do acesso ao crédito dentro da Orbia, a ideia é que o produtor faça tudo de forma simples e digital, ganhando tempo em sua negociação e em suas compras, acessando o seu crédito na palma da mão.

Segundo Luis Offa, presidente do Conselho de Administração da Orbia e vice-presidente de Marketing Latam da divisão agrícola da Bayer, "a plataforma foi concebida para oferecer ao produtor rural uma jornada completa dentro do universo digital, conectando-o a um amplo leque de parceiros que proporcionam uma experiência qualificada".

Para Offa, a entrada do Itaú BBA cobrirá uma das áreas mais relevantes na tomada de decisão de compra dos produtores rurais: o acesso ao crédito. "A Orbia é a referência na digitalização do setor, e o conhecimento e a liquidez que serão aportados pelo Itaú estão totalmente alinhados à visão de expansão da proposta de valor da plataforma para o produtor rural", acredita o executivo.

"Com a entrada do Itaú BBA, conseguiremos alinhar o conhecimento em tecnologia, hoje já aplicado na Orbia, com toda a expertise na avaliação de crédito do banco. A soma dessas duas fortalezas, com certeza, contribuirá muito para a evolução crescente da experiência dos usuários da Orbia e, consequentemente, para o aumento exponencial da transformação digital desse setor nos próximos anos", conclui Ricardo Garcias, co-fundador da Bravium.

Para Cleiton Vargas, vice-presidente de Farming Solutions para Yara Américas, que entrou recentemente para o Conselho de Administração da plataforma, é este olhar dinâmico e diverso para as necessidades e oportunidades no campo que torna a Orbia única. "Temos revolucionado a experiência de compra do agricultor, e a chegada do Itaú BBA confirma nosso compromisso em continuarmos inovando e acelerando a transformação digital do agronegócio. Ao conectar diferentes produtos e serviços em uma mesma plataforma, de fácil acesso, consolidamos um ambiente extremamente promissor aos negócios, seja para os clientes ou parceiros", afirma o executivo.

A nova composição societária passará a valer após as aprovações do CADE e BACEN e consequente assinaturas dos documentos aplicáveis, incluindo o Amendent to the Shareholders Agreement (SHA). As quatro companhias terão participação no conselho de administração da Orbia, que opera de forma independente.

Sobre a Orbia

A Orbia é a plataforma de tudo do Agronegócio e vem se consolidando como o principal marketplace agrícola do país, com mais de 240 distribuidores e cobertura nacional em insumos como defensivos, sementes e fertilizantes. Conecta produtores rurais a uma rede e facilita seus processos, pois é a única empresa que oferece, de forma integrada, benefícios por meio de um programa de pontos e uma ferramenta de compra e venda de insumos e commodities agrícolas online. A Orbia possui o maior programa de fidelidade do agronegócio brasileiro, contando com aproximadamente 190 mil usuários cadastrados e parceiros que são líderes em seus segmentos, como Bayer (defensivos agrícolas), Yara (fertilizantes) e Boehringer-Ingelheim (saúde animal). Para mais informações, acesse: www.orbia.ag

Sobre a Yara Brasil

A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, cultiva conhecimento para alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Para concretizar esses compromissos, desenvolve ferramentas agrícolas digitais destinadas à agricultura de precisão e trabalha em estreita colaboração com seus parceiros em toda a cadeia de valor de alimentos. Fundada na Noruega, em 1905, para resolver a emergente crise de fome na Europa, está presente no mundo todo, com mais de 17 mil colaboradores e operações em mais de 60 países, com um objetivo comum: ser a empresa de nutrição de plantas do futuro. No Brasil, a Yara está presente em todos os principais polos agrícolas. Com 6,2 mil colaboradores, a empresa busca desenvolver soluções nutricionais sustentáveis para todos os perfis de produtores e culturas, colaborando com o crescimento da agricultura e o protagonismo do país no desafio de alimentar uma população mundial crescente. Desde que se instalou no Brasil, na década de 70, a Yara vem trabalhando para fomentar a produção nacional de fertilizantes, reduzindo a dependência de importação de matéria-prima e, consequentemente, o custo final dos insumos ao produtor. A companhia também fornece soluções industriais para a redução de poluentes, melhorando a qualidade do ar das cidades. Para mais informações, acesse: www.yarabrasil.com.br.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para ajudar o desenvolvimento do planeta e das pessoas, apoiando os esforços para enfrentar os grandes desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional no mundo. A Bayer se compromete a impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo a partir de seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo visa a aumentar seu poder de ganho e criar valor por meio da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2021, o Grupo empregou cerca de 100 mil pessoas e teve vendas de 44,1 bilhões de euros. As despesas de P&D antes de itens especiais totalizaram 5,3 bilhões de euros. Para mais informações, acesse www.bayer.com .

Sobre a Bravium

Fundada em 2007 e presente em 8 países da América Latina, a Bravium é uma empresa de tecnologia cuja plataforma integra múltiplas soluções de marketplace, programas de fidelidade, go to market digital e full commerce, permitindo que empresas viabilizem suas estratégias de transformação digital e habilitem novos ecossistemas. Além disso, a Bravium oferece uma série de serviços sob medida complementares à plataforma, visando a integrar os diferentes stakeholders das cadeias de valor e a impulsionar o engajamento de performance. Entre os serviços oferecidos estão: plataformas de marketplace, operações de e-commerce, programas de pontos e cashback, plataformas de incentivo, soluções de go to market digital, de business analytics e de consultoria em marketing e loyalty. Para mais informações, acesse www.bravium.com.br .

FONTE Orbia

SOURCE Orbia