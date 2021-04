Orbis Technologies annonce l'acquisition d'InfoPros

ANNAPOLIS, Maryland, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Orbis Technologies, Inc., un leader mondial des logiciels, services et solutions de gestion de contenu de composants (CCMS), a annoncé qu'il avait fait l'acquisition d'InfoPros, l'un des principaux développeurs de contenu au service des sociétés américaines.

La société fusionnée conserve le nom d'Orbis Technologies, Inc. (Orbis) et son siège social à Annapolis, dans le Maryland. Orbis occupe immédiatement une position de leader sur le marché mondial de la gestion de contenu et d'information d'entreprise, avec des produits et des solutions déployés dans le monde entier.

« La fusion d'Orbis et d'InfoPros réunit deux leaders du marché pour offrir aux organisations une nouvelle façon de gérer leur contenu », a déclaré Brian Ippolito, PDG d'Orbis. « Il s'agit d'ajouter de la valeur et de réduire les coûts pour nos clients, et c'est précisément ce que fait la suite de logiciels et de services de gestion de contenu Orbis, qui permet à nos clients de développer et de déployer plus facilement le contenu qui est si essentiel aux opérations courantes de leur entreprise. »

InfoPros, au Colorado, se concentre sur le développement de documentation technique, l'apprentissage en ligne, le contenu animé 3D et d'autres contenus de documentation et de formation pour les entreprises de Fortune 500, avec des bureaux situés à travers les États-Unis. « En devenant membre de l'organisation Orbis, nous évoluons immédiatement pour travailler avec des entreprises du monde entier », a déclaré Bernie Schneider, président d'InfoPros, et désormais vice-président des services clients chez Orbis. « La capacité non seulement de créer du contenu – apprentissage en ligne, documentation de produits, solutions en ligne – mais également de gérer et de publier ce contenu à l'aide de la plateforme CCMS d'Orbis RSuite renforce considérablement la valeur que nous apportons à nos clients. »

La société fusionnée aide depuis longtemps des clients dans 20 pays, avec une liste de clients qui comprend des entreprises de Fortune 500, des organisations militaires et gouvernementales. Orbis a des bureaux aux États-Unis ainsi qu'en Australie et en Inde.

À propos d'Orbis Technologies, Inc.

Orbis Technologies, Inc. est un leader mondial reconnu dans la fourniture de technologies innovantes à des entreprises, allant de sociétés classées dans la liste Fortune 500 au gouvernement fédéral américain. Nous sommes le seul fournisseur mondial de services de gestion de contenu – services de création de contenu et plateformes de contenu – dans une seule entreprise. Orbis a son siège social à Annapolis, dans le Maryland, avec des bureaux à Audubon, en Pennsylvanie, à Orlando, en Floride, à Colorado Springs, dans le Colorado, à Durham, en Caroline du Nord, à Milwaukee, dans le Wisconsin, et Rochester, à New York, et des filiales basées à Chennai, en Inde, et à Sydney, en Australie.

Contact pour les médias : Andrew Hughes, [email protected], (443) 569-6706

