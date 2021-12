Orbis Technologies faz anúncio de aquisição da Innovasys Limited e de operações no Reino Unido

ANNAPOLIS, Maryland, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Orbis Technologies, Inc., líder global no fornecimento de soluções e serviços de conteúdo para grandes empresas e organizações governamentais em todo o mundo, anunciou a aquisição da Innovasys Limited, com sede no Reino Unido, líder no desenvolvimento de software para criação e publicação de documentação técnica. Como resultado da compra, a Orbis expandiu suas operações para incluir Torquay, na Inglaterra.

"A aquisição da Innovasys foi resultado de um esforço para oferecer abordagens mais acessíveis para o desenvolvimento de documentação técnica", afirmou Brian Ippolito, presidente e CEO da Orbis Technologies. "Nossa equipe utilizou os aplicativos de software da Innovasys, e imediatamente vimos um ajuste natural com nosso software de gerenciamento de conteúdo de componentes e serviços profissionais de classe mundial. A Innovasys oferece à Orbis, e aos nossos clientes, mais uma ferramenta para reduzir os custos de criação, gerenciamento e publicação de conteúdo."

"Para a Innovasys, tornar-se parte da Orbis nos permite levar nossos produtos a mercados muito mais amplos e acelerar o investimento em nossa documentação de última geração, além de ajudar em ferramentas de criação", disse Richard Sloggett, presidente da Innovasys. "Também vislumbramos uma oportunidade significativa de oferecer recursos líderes do setor, combinando nosso software com os muitos escritores técnicos da Orbis e integrando nossas aplicações com as plataformas de gerenciamento de conteúdo RSuite." Richard Sloggett permanecerá na Orbis como vice-presidente de ferramentas de criação e publicação.

A empresa combinada agora oferece suporte a clientes em 37 países, incluindo empresas da Fortune 500, militares e outras organizações governamentais.

