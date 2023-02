Orbis Technologies, Inc. anuncia a aquisição da Mekon Limited e planeja adotar novo nome corporativo "Contiem"

ANNAPOLIS, Maryland, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Orbis Technologies, a Inc. (Orbis), líder global no fornecimento de soluções de conteúdo, software e serviços, anuncia a aquisição da Mekon Limited (Mekon), uma empresa com sede no Reino Unido que se concentra em ajudar grandes empresas a fornecer conteúdo de forma inteligente. Como resultado da aquisição, as empresas em breve operarão sob um novo nome, Contiem, com sede global em Annapolis, Maryland.

"Há vários anos, nos propusemos a construir uma empresa de classe mundial com uma gama completa de produtos e serviços que as empresas necessitam para criar, gerenciar e fornecer o conteúdo que define seus negócios. Após várias aquisições, todas as empresas adquiridas [RSI Content Solutions India Pvt. Ltd., Turn-Key Systems Pty Ltd, Innovasys Ltd., InfoPros, Inc., Writing Assistance, Inc., Mekon Limited] farão a transição para o próximo capítulo da história de nossa empresa e, juntos, lançaremos a Contiem como líder global do setor em serviços e produtos de conteúdo", afirmou Brian Ippolito, presidente e CEO da Orbis Technologies. O Sr. Ippolito continuará em sua função como presidente e CEO da Contiem.

O Sr. Ippolito disse que: "Além de uma equipe de serviços profissionais muito experiente e altamente respeitada, a aquisição da Mekon inclui a Congility, melhorando nossa capacidade de fornecer conteúdo de forma inteligente usando seu software de classe mundial e aumentando os recursos de nossa plataforma de gerenciamento de conteúdo RSuite. A Mekon também amplia nossa presença na Europa, permitindo-nos oferecer melhor suporte à nossa crescente base de clientes no Reino Unido e na UE."

O Sr. Richard Murfitt, CEO da Congility, assumirá o cargo de vice-presidente de soluções e serviços da Contiem no Reino Unido e na UE . O Sr. Julian Murfitt, CEO da Mekon Ltd, assumirá uma nova função como diretor administrativo sênior das operações da Contiem no Reino Unido e na UE . "Esta aquisição fortalece nossas capacidades e nossa habilidade de oferecer suporte a clientes mútuos em todo o mundo. A Contiem é uma culminação de ideias e pensamento estratégico que nos permitirá maximizar o valor que o conteúdo traz para nossos clientes", afirmou Julian Murfitt.

Sobre a Contiem

A Contiem é líder global no fornecimento de soluções inovadoras de conteúdo, software e serviços profissionais para empresas que vão da Fortune 500 ao governo federal dos EUA. A Contiem oferece uma coleção completa de produtos e serviços necessários para criar, gerenciar e fornecer o conteúdo que pequenas e grandes empresas e organizações governamentais precisam para administrar seus negócios globalmente. A Contiem tem sede em Annapolis, Maryland. A Contiem opera no Reino Unido, Índia, Austrália e Estados Unidos, atendendo a mais de 400 clientes em 40 países.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/952709/Contiem_Logo.jpg

FONTE Orbis Technologies

