Orbit Energy Ltd et Shell Energy Europe Ltd annoncent un accord sur cinq ans

Cet accord permet à Orbit Energy de couvrir le risque lié aux matières premières et de garantir à ses clients une énergie à des prix compétitifs, ce qui constitue des facteurs de croissance accélérée en 2018.

« Ajouter Shell Energy Europe en qualité de partenaire commercial stratégique nous permet d'offrir des prix stables et la tranquillité d'esprit à nos clients dès le premier jour. Ce partenariat est une étape fondamentale qui va étayer la croissance durable grâce à la continuité de l'approvisionnement pour tous les clients d'Orbit Energy », a déclaré Tim Szakacs, co-fondateur et PDG d'Orbit Energy.

« Orbit Energy représente une nouvelle opportunité passionnante pour Shell Energy Europe Ltd, car cela démontre notre engagement continu à travailler en partenariat avec des équipes de gestion expérimentées qui ont fait leurs preuves sur les marchés de l'approvisionnement énergétique », a déclaré Michael Siddique, directeur des Transactions énergétiques structurées chez Shell Energy Europe Ltd.

Orbit Energy offre une inscription en ligne sécurisée et facile, ainsi qu'un approvisionnement en électricité et en gaz à des prix abordables dans toute la Grande-Bretagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Orbit Energy à l'adresse : http://www.orbitenergy.co.uk.

À PROPOS D'ORBIT ENERGY

Orbit Energy fournit de l'électricité et du gaz aux particuliers et aux petites entreprises dans l'ensemble des marchés libéralisés de l'énergie en Grande-Bretagne. L'entreprise est une joint-venture formée par Energy Global Investments, une entreprise australienne, et par Genie Energy, une entreprise des États-Unis.

À PROPOS DE SHELL ENERGY EUROPE LTD

Shell Energy Europe Ltd est un grand fournisseur d'énergie et l'un des principaux distributeurs et négociants de matières premières énergétiques, dont le gaz, l'électricité et les produits liés à l'environnement. Shell Energy Europe Ltd dispose de son principal bureau commercial à Londres.

Contact :

Tim Szakacs

Président-directeur général

Ligne directe: +44(0)-207-030-4914

Courriel: tim@orbitenergy.co.uk

SOURCE Orbit Energy