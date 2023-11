Orchestry annonce le lancement de la fonction « Recommandations » : Transformer la gestion M365 grâce à l'IA

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Orchestry Software Inc., un important fournisseur de solutions de gestion Microsoft 365 (M365), est ravi de présenter sa nouvelle fonctionnalité innovante, « Recommandations ». Partie intégrante de la plateforme Orchestry et premier module de l'expérience Signals basée sur l'IA, elle est conçue pour révolutionner la façon dont les organisations gèrent leurs environnements M365, en se concentrant sur la gestion, la gouvernance, l'adoption et la sécurité.

Alors que les organisations s'appuient de plus en plus sur M365 pour leur productivité et leur collaboration, la fonction « Recommandations » relève les défis liés à l'obtention et à l'exploitation de données cruciales. Elle fournit des informations catégorisées et exploitables adaptées à chaque environnement M365 unique. Ces informations sont accompagnées d'une justification stratégique et d'instructions claires, étape par étape, pour résoudre tous les problèmes — en éliminant les conjectures.

« La fonction "Recommandations" répond au problème fondamental de la gestion et de l'optimisation efficaces des environnements M365. Sans une vue unifiée et des outils efficaces, les administrateurs informatiques ont souvent du mal à répondre aux questions critiques sur la santé et la sécurité de leur environnement M365. La solution élégante d'Orchestry éclaire ces informations éparses, mais vitales, permettant aux administrateurs d'accentuer leurs efforts là où ils comptent le plus », a expliqué Michal Pisarek, directeur général d'Orchestry Software Inc.

Principales caractéristiques de la fonction « Recommandations » d'Orchestry :

Adaptation à votre environnement : La fonction « Recommandations » s'appuie sur les déclencheurs adaptatifs et sur l'intelligence artificielle pour adapter les recommandations à votre environnement M365 unique.

Soutenu par une justification : Chaque recommandation comprend une justification détaillée, assurant une prise de décision éclairée.

Des actions guidées : Orchestry propose un accompagnement étape par étape pour la mise en œuvre des recommandations, garantissant ainsi une action efficace.

Préparation pour Microsoft Copilot : Les recommandations d'Orchestry se concentrent sur la préparation à l'environnement, la gestion de l'expansion et le renforcement de la sécurité alors que les organisations se préparent à Microsoft Copilot.

« Dans un environnement cloud qui évolue rapidement, les administrateurs ont besoin d'une aide concrète pour suivre le rythme du changement, assister les utilisateurs et protéger leur environnement, a déclaré David Francoeur, directeur de la livraison des produits chez Orchestry Software Inc. La fonction "Recommandations" d'Orchestry rassemble des données disparates pour en faire des informations exploitables adaptées à votre environnement. C'est l'interface unique par excellence. »

La fonction « Recommandations » d'Orchestry fournit des informations de qualité alimentées par l'IA et l'apprentissage automatique, présentées sous la forme d'une expérience intuitive.

À propos d'Orchestry

Orchestry simplifie le travail dans Microsoft 365, Microsoft Teams et SharePoint Online grâce à sa plateforme complète d'habilitation, d'adoption et de normalisation. Développé par des MVP de SharePoint et des experts Microsoft 365, Orchestry aide les organisations à décider « quoi utiliser et quand » dans Microsoft 365, augmentant l'adoption de la technologie, renforçant la gouvernance et simplifiant l'approvisionnement.

Pour en savoir plus sur Orchestry et/ou sur la fonctionnalité « Recommandations », consultez : https://www.orchestry.com et/ou https://www.orchestry.com/insight/orchestry-announces-new-feature-recommendations

Contact pour Orchestry, Jessica Bermel, stratège principale en marketing numérique, Jessica.bermel@orchestry.com