Orderly Network recebe investimento estratégico da Laser Digital

A Laser Digital, uma empresa da Nomura financia o desenvolvedor de infraestrutura de Finanças Descentralizadas (DeFi) incubado pela NEAR e pela WOO Network

NASSAU, Bahamas, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Orderly Network, uma infraestrutura de negociação descentralizada e sem licença construída na blockchain NEAR, concluiu a arrecadação de fundos da Laser Digital, uma subsidiária de criptomoedas do grupo global de serviços financeiros Nomura.

Este novo financiamento chega apenas alguns meses após o anúncio de uma rodada de financiamento separada de 20 milhões de dólares liderada por um grupo de pesos- pesados de capital de risco, incluindo Pantera Capital, Dragonfly Capital e Sequoia China.

"A Laser Digital Ventures está investindo nas empresas mais inovadoras do ecossistema de ativos digitais. A Orderly é um de nossos primeiros investimentos devido à sua posição única de acesso à alta liquidez e a um mecanismo de correspondência de carteira de pedidos que pode acomodar altos limites de rendimento e de taxas", disse Olivier Dang, diretor de empreendimentos da Laser Digital.

"Estamos entusiasmados por ter um grupo de serviços financeiros de renome com a experiência da Laser Digital como investidora na Orderly. A DeFi está evoluindo rapidamente e a Orderly Network se esforça para atender às necessidade dos clientes institucionais, oferecendo acesso infalível a ativos digitais. O fundo semente é um voto de confiança de que podemos atender a esses requisitos," disse Ran Yi, cofundador da Orderly Network.

A Orderly Network lançou sua rede principal em 11 de outubro na blockchain NEAR. O lançamento programado impulsionou a exchange descentralizada WOOFi DEX Com a infraestrutura do livro de ofertas da Orderly, oferecendo muita liquidez aos traders profissionais. Isso permite que os traders executem pedidos diretamente utilizando contratos inteligentes, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade desejada com tamanhos e preços de pedidos.

"Nosso objetivo é oferecer a infraestrutura de camada de liquidez mais robusta para qualquer dApp (aplicativo descentralizado) utilizar e desenvolver. Com a ajuda de nossas incubadoras WOO Network e NEAR, podemos alavancar o conhecimento e a experiência de ambas as equipes para alcançar essa visão," observou Yi .

Há cada vez mais traders profissionais e operadores de mercado entrando no espaço DeFi. Os Operadores de Mercado Automatizados (AMMs) são desenvolvidos para traders de varejo e, muitas vezes, não facilitam uma estratégia de negociação mais sofisticada. As exchanges descentralizadas de estilo carteira de pedidos têm alta demanda. No entanto, poucas delas podem oferecer atualmente a experiência de negociação necessária.

A empresa foi incubada em outubro do ano passado por meio de uma parceria conjunta entre a WOO Network, uma das dez principais exchanges de criptomoedas, e a NEAR, uma blockchain líder pública de camada 1 para uma ampla gama de aplicações descentralizadas (dApps). A Orderly Network oferecerá infraestrutura de negociação de nível de finanças centralizada, aproveitando as experiências da WOO Network na construção de plataformas de negociação e exchanges descentralizadas.

Sobre a Laser Digital

A Laser Digital é uma empresa de criptomoedas que redefine a fronteira das finanças digitais. Com o respaldo da Nomura, a Laser Digital oferece oportunidades escaláveis e robustas de negociação, gestão de ativos e empreendimentos. A equipe trabalha com padrões mais altos de gestão de riscos, conformidade e viabilidade comercial, tudo impulsionado por uma crença na inovação em criptomoedas mais responsável. Com uma cultura aberta e dinâmica, a Laser Digital tem a liberdade de se adaptar às necessidades do mercado, avançar rapidamente para a capitalização e compartilhar aprendizados com clientes e parceiros, trazendo mais confiança ao mercado institucional para o benefício de todos.

Sobre a Orderly Network

A Orderly Network é um protocolo de exchange sem permissões e descentralizado desenvolvido na plataforma NEAR. Fundada em abril de 2022, com a missão de criar a infraestrutura de camada de liquidez mais robusta para qualquer dApp utilizar e desenvolver, a Orderly Network oferece execução líder de mercado com baixa latência, taxas mínimas e acesso a amplas opções de liquidez. Para mais informações, acesse nosso website.

