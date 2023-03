Organização de Cooperação Digital dá as boas-vindas a seis novos observadores

RIADE, Arábia Saudita, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Organização de Cooperação Digital (DCO) recebeu hoje seis novos observadores: BTECH, Deloitte, Banco Islâmico de Desenvolvimento, Mobily, OneWeb e Visa.

Representando todos os setores da economia digital de organizações internacionais, instituições acadêmicas, ONGs e setor privado, os observadores da DCO colaboram estreitamente com a DCO por meio de seus programas e iniciativas para permitir uma maior cooperação internacional em todo o ecossistema digital.

Os novos observadores utilizarão sua experiência para apoiar os objetivos da DCO de eliminar a divisão digital e capacitar as nações a construir economias digitais fortes, inclusivas e sustentáveis.

BTECH, a Bahrain Technology Companies Society, é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 2012 com o objetivo de estabelecer uma base sólida no setor de TIC no Bahrein e levar sua indústria de TIC a um nível competitivo global.

A Deloitte é uma empresa global de consultoria focada na inovação digital que ajuda organizações de todas as formas e tamanhos a prosperar em um mundo digital, transformando suas operações e otimizando seu uso de tecnologia.

O Banco Islâmico de Desenvolvimento é uma instituição multilateral de financiamento do desenvolvimento que utiliza inovação digital para promover o desenvolvimento econômico e o progresso social em seus países membros, com foco nas finanças islâmicas e no desenvolvimento sustentável.

A Mobily é uma das maiores empresas de telecomunicações do Oriente Médio com foco na prestação de serviços inovadores e soluções digitais em diferentes setores.

A OneWeb é uma rede global de telecomunicações alimentada por uma constelação de 648 satélites de órbita terrestre baixa (LEO) que permite conectividade de alta velocidade e baixa latência para governos, empresas e comunidades em todo o mundo.

A Visa é uma empresa líder global em tecnologia de pagamentos que impulsiona a adoção de novas tecnologias de pagamentos e métodos de pagamentos digitais.

Hassan Nasser, vice-presidente de assuntos internacionais e associação da DCO, disse: "A cooperação com esses seis novos observadores é o mais recente avanço para a DCO, pois continuamos a formar parcerias estratégicas que desempenham um papel ativo no aproveitamento do poder da economia digital. Cada organização traz especialização única e conhecimento vital para a DCO, o que nos apoiará em nossa missão de possibilitar a prosperidade digital para todos e impulsionar o progresso em direção à realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU."

A DCO trabalha para acelerar o crescimento inclusivo da economia digital, por meio de programas para aproveitar o poder da economia digital em seus treze estados-membros.

