Organização de Cooperação Digital (DCO) anuncia Declaração da Chamada para Ação de IA de Riad na Cúpula Global de IA

RIAD, Arábia Saudita, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Após uma mesa redonda ministerial na Cúpula Global de IA, os estados membros da Organização de Cooperação Digital (DCO) concordaram em adotar a Declaração da Chamada para Ação de IA de Riad (RAICA), que busca usar a tecnologia de IA para beneficiar pessoas, comunidades, nações e o mundo como um todo.

A declaração foi assinada por todos os membros da DCO, incluindo Bahrein, Chipre, Djibouti, Kuwait, Marrocos, Nigéria, Omã, Paquistão, Jordânia, Ruanda e Arábia Saudita.

O objetivo do chamado à ação é promover o compromisso da DCO de identificar e abordar questões humanitárias atuais, emergentes e futuras na área de IA. A declaração destaca as diferentes maneiras pelas quais a IA pode ser usada como ferramenta para beneficiar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, melhorando a qualidade do trabalho, desenvolvendo políticas públicas melhor projetadas e promovendo eficiências no ecossistema.

Deemah Al Yahya, secretário-geral da DCO, disse: "A DCO foi criada com o objetivo de estabelecer uma economia digital inclusiva por meio da colaboração entre diversas entidades em todos os níveis. A declaração da RAICA representa essa ideia colocada em prática. Ao assinar esta declaração, todos os estados membros da DCO estão reafirmando seu desejo compartilhado de inaugurar um futuro melhor para todos, aproveitando o enorme potencial da IA para melhorar a vida das pessoas no mundo todo."

A declaração destaca sete pilares importantes que ajudarão a concretizar esse futuro. Cada um é composto por princípios que buscam abordar métodos para garantir que os benefícios da IA sejam aproveitados por todos, sem prejudicar ninguém.

Combater o abismo digital

Capacitar comunidades carentes

Promover o desenvolvimento digital

Garantir justiça e não discriminação

Impulsionar a inovação em IA

Combater as mudanças climáticas usando IA

Engajar-se em colaboração e cooperação internacional

A DCO desenvolveu uma série de áreas de atuação para auxiliar na implementação desses pilares. Para realizar isso, os países membros se esforçarão para oferecer a todos os indivíduos os recursos necessários para obter conhecimento de IA; trabalhar com organizações para identificar como empregar a IA para promover os direitos humanos; melhorar a infraestrutura digital; adotar diretrizes éticas abrangentes de IA; desenvolver iniciativas apoiadas por IA para enfrentar os desafios globais; usar IA para reduzir o impacto humano sobre o clima; e configurar a colaboração multilateral para acelerar a acessibilidade da IA em todas as nações.

Para visualizar a declaração completa, acesse www.dcoinsights.com/RAICA

