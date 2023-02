Organização de Cooperação Digital (DCO) realiza a 2ª Assembleia Geral em Riade

RIADE, Arábia Saudita, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Organização de Cooperação Digital (DCO) realizará a 2ª Assembleia Geral em Riade, Arábia Saudita, no dia 5 d fevereiro, reunindo os estados membros da DCO para discutir direções e iniciativas estratégicas para permitir a prosperidade digital para todas as nações. Os ministros que representam os 13 estados membros da DCO, juntamente com delegações de alto nível de observadores da DCO, além de representantes de países convidados e organizações internacionais, se reunirão na Assembleia Geral para discutir a situação da economia digital e os desafios enfrentados por todas as nações para atingir um crescimento e desenvolvimento digital global equitativo.

A 2ª Assembleia Geral será a primeira reunião presencial dos estados membros da DCO, marcando dois anos de progresso da organização internacional que foi fundada para ajudar a alcançar a prosperidade e o crescimento sociais por meio da união de esforços para avançar e promover o interesse na economia digital.

Deemah AlYahya, secretária-geral da DCO, disse: "As tecnologias digitais têm imenso potencial para transformar economias e empoderar grupos, incluindo mulheres e empreendedores com novas oportunidades, especialmente tendo em vista que 70% do novo valor criado na economia global na próxima década será baseada em plataformas digitais. Portanto, é de suma importância que todas as nações tenham a mesma capacidade de utilizar o poder da digitalização para atingir seus objetivos. A DCO foi formada para acelerar a transformação digital por meio da colaboração e do compartilhamento de conhecimento entre todas as partes interessadas com o objetivo de capacitar as nações a desenvolver estratégias e programas para impulsionar o próprio desenvolvimento digital e participar igualmente da economia digital global".

Com foco no empoderamento de jovens, mulheres e empreendedores, e aproveitando o poder acelerador da economia digital e avançando com inovação, a DCO é uma organização multilateral global fundada em novembro de 2020 e com sede na Riade, que visa estender a prosperidade digital a todos por meio da aceleração do crescimento inclusivo da economia digital. Treze estados membros ingressaram na DCO até o momento - Bahrein, Chipre, Djibuti Gana Gâmbia, Jordânia, Kuwait, Paquistão, Omã, Nigéria, Ruanda, Marrocos e Arábia Saudita - juntamente com o setor privado, a academia e membros observadores de ONGs.

Para receber atualizações em tempo real da Assembleia Geral e sessões selecionadas de transmissão ao vivo, acesse a conta da DCO no Twitter (@ DCOrg).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1994202/DCO_2023_Logo.jpg

FONTE The Digital Cooperation Organization (DCO)

