Organizaciones económicas, gubernamentales y empresariales clave en Los Ángeles forman una asociación sin precedentes para promover los beneficios económicos de la Resistencia Sísmica para garantizar la sostenibilidad

Los líderes de la Federación de Empresarios de Los Ángeles (BizFed), la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC), Optimum Seismic, Inc. y la Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG) se reunirán a las 2:15 p.m. del jueves, 10 de octubre, en las oficinas de SCAG, en 900 Wilshire Blvd., Ste. 1700, Los Ángeles, 90017.

Con antelación al 12o evento anual Great California ShakeOut, estos líderes anunciarán su alianza para educar y alentar a los negocios a actualizarse y a llevar a cabo otras actividades de gestión de riesgos para asegurar la salud económica de sus empresas y de la comunidad entera.

"Proteger nuestra comunidad empresarial existente y crear nuevos trabajos de alta calidad en nuestra área es una parte vital de la misión de la Asociación de Gobiernos del Sur de California," dice el Director Ejecutivo de SCAG, Kome Ajise.

El oportuno informe técnico "Beneficios económicos de los edificios resistentes a terremotos", recién publicado por Optimum Seismic, Inc. y el Consejo de Resistencia de los Estados Unidos, explora la investigación y casos de estudio de diversas fuentes para demostrar que los edificios resistentes a terremotos son una inversión económica sensata para los negocios y las entidades del gobierno, particularmente para aquellas que atienden o emplean a grandes cantidades de personas.

"Los propietarios de edificios invierten mucho en sostenibilidad, pero la resistencia es el cimiento de todo edificio," dice Ali Sahabi, un líder en sostenibilidad en el Sur de California y Jefe de Operaciones (COO) de Optimum Seismic, Inc. "Incluso si una estructura tiene los últimos materiales ecológicos y los sistemas energéticos más eficientes, si no puede sobrevivir a un evento sísmico importante, no es sostenible."

La conferencia de prensa también incluirá comentarios de Tracy Hernandez, Directora General (CEO) fundadora de BizFed; Stephen Cheung, vicepresidente ejecutivo de LAEDC; y Kome Ajise, director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos del Sur de California.

"Vi de primera mano la devastación a la comunidad empresarial luego del Terremoto Northridge, ya que muchos negocios nunca volvieron a abrir y miles de trabajos se perdieron como consecuencia inmediata," dice Bill Allen, Director General (CEO) de LAEDC. "A través de nuestra participación en la serie de eventos de Bizfed y con nuestra guía, Preparándose para los negocios luego de un terremoto, alentamos a los dueños de negocios a adoptar medidas de preparación cada semana, las cuales les ayudarán a recuperarse luego de un terremoto."

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) estima que 40 por ciento de los negocios que cierran como consecuencia de desastres nunca vuelven a abrir. Cuando un edificio colapsa, un propietario o arrendatario se queda sin un negocio operativo y las comunidades pueden sufrir enormes daños, ya que los trabajadores pierden su medio de subsistencia. Los gobiernos pueden llegar a la quiebra por la pérdida de fuentes de ingresos tales como los impuestos a la propiedad. La economía de California sufrirá un fuerte golpe si los pequeños negocios no pueden reestablecerse y las empresas más grandes se trasladan a otros estados o países.

Investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) estiman que la región de los ocho condados del Sur de California podría sufrir daños a la propiedad de $113 mil millones en un terremoto importante, con impactos adicionales relacionados con negocios de $68 mil millones o más. Evan Reis, cofundador del Consejo de Resistencia de los Estados Unidos e ingeniero estructural, estima que más del 90 por ciento de los edificios en Los Ángeles no cumplen con los códigos de construcción modernos.

La conferencia de prensa sigue inmediatamente al tercero en una serie de seminarios sobre preparación ante terremotos para negocios, enfocados en crear un Condado de Los Ángeles más seguro, patrocinado por BizFed, LAEDC, Optimum Seismic, Inc. y SCAG. Los seminarios titulados "Creando un Condado de Los Ángeles más seguro," fueron creados como consecuencia del terremoto de 7,1 grados ocurrido este verano en Ridgecrest y de la destrucción generalizada causada por los incendios forestales en áreas cercanas, para ayudar a los líderes de negocios locales a prepararse para desastres naturales inminentes en el Condado de Los Ángeles. Los primeros seminarios se llevaron a cabo durante septiembre en Culver City y en Torrance. Las fechas y ubicaciones de los demás seminarios son:

Las agendas comienzan al mediodía y terminan a las 2 p.m. El público puede registrarse en https://bizfedlacounty.org/resiliency.

"Estos seminarios presentarán información oportuna y relevante sobre cómo proteger a su negocio, propiedad, empleados e inquilinos," dice Hernandez de BizFed. "Animamos a los negocios y organizaciones locales a aprender cómo pueden prepararse para, y responder a, los peligros naturales que enfrentan todas las comunidades del Condado de Los Ángeles."

Sobre la Federación de Empresarios del Condado de Los Ángeles

Con más de 180 organizaciones empresariales representando a 400.000 empleadores con 3,5 millones de empleados en todo el Condado de Los Ángeles, BizFed es una alianza comunitaria masiva y diversa que aboga por políticas y proyectos que fortalezcan la economía regional. Aprovechando el poder de la unión, BizFed explora todos los aspectos de problemas críticos y toma acciones para hacer una diferencia en el crecimiento de negocios, creación de empleos y vitalidad económica en el Sur de California. Más información está disponible en https://bizfedlacounty.org/ .

Sobre la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles

La Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC) es una oportunidad de progreso y prosperidad para todos. Esto se logra con liderazgo en desarrollo económico colaborativo, investigación y análisis económico objetivo, asistencia estratégica a los negocios, socios educativos y de gobierno, y políticas públicas específicas. LAEDC fue establecida en 1981 como una corporación privada, sin fines de lucro, de beneficio público. Más información en https://laedc.org/ .

Sobre la Asociación de Gobiernos del Sur de California

La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG) es la organización de planeación metropolitana más grande del país, representando a seis condados, 191 ciudades y casi 19 millones de residentes. SCAG realiza una variedad de iniciativas de planificación y política para diseñar un Sur de California habitable y sostenible, ahora y en el futuro. Para más información sobre las iniciativas regionales de SCAG, visite www.scag.ca.gov.

Sobre Optimum Seismic, Inc.

El equipo de Optimum Seismic viene haciendo más seguras a las ciudades de California desde 1984, proporcionando servicios completos de ingeniería de terremotos y servicios de diseño de construcción en edificios residenciales multifamiliares, comerciales e industriales, en todo el estado. Los expertos en ingeniería y construcción licenciados, afiliados y asegurados de Optimum Seismic han completado más de 3.000 proyectos. Los servicios de actualización contra terremotos de Optimum Seismic incluyen trabajo en edificios multifamiliares de apartamentos con pisos débiles, edificios de mampostería no reforzada (URM) y edificios comerciales de concreto basculante, concreto no dúctil y con estructura de acero resistente al momento. Para más información, contacte a Optimum Seismic al número (833)-978-7664 o visite www.optimumseismic.com.

FUENTE Optimum Seismic, Inc.; The Los Angeles Business Federation (BizFed)

