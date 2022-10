Organizadores da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™ anunciam 30.000 quartos adicionais para turistas que irão à Copa

País se tornará destino de entretenimento incomparável durante o torneio



DOHA, Qatar, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- As vendas de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™ estão se aproximando de 3 milhões, enquanto a contagem regressiva continua para a primeira edição do torneio no Oriente Médio e no mundo árabe, que começará no Estádio Al Bayt, em 20 de novembro.





Supreme Committee for Delivery & Legacy (FIFA World Cup Qatar 2022™ One Month to Go Press Conference at the St. Regis Doha - 17 October, 2022).

Durante uma coletiva de imprensa em Doha, os organizadores anunciaram que mais 30.000 quartos foram disponibilizados para os visitantes da Copa do Mundo, enquanto o Qatar se prepara para receber 64 partidas em oito estádios de última geração. A maior variedade de acomodações está disponível na Qatar Accommodation Agency. Os quartos podem ser reservados a partir de U$S 80 por pessoa, por noite, com base na ocupação de duas pessoas. As opções de acomodação incluem hotéis, apartamentos e vilas de fãs.

"Sempre dissemos que o Qatar vai entregar a melhor edição de todos os tempos da Copa do Mundo da FIFA™. E quando você olha o país hoje, nos estádios de última geração, nos campos de treinamento, no metrô, na infraestrutura mais ampla, está tudo pronto e todos são bem-vindos", disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante uma mensagem em vídeo. "O mundo está animado. O Qatar está pronto. O palco está montado. Juntos, entregaremos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos dentro e fora de campo".

Os organizadores disseram que 2,89 milhões de ingressos foram vendidos para as 64 partidas que serão disputadas em oito estádios de última geração. A demanda tem sido maior entre os torcedores do Qatar, Estados Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, México, Emirados Árabes Unidos, Argentina, França, Brasil e Alemanha. O torneio também alcançou recordes de vendas de ingressos para hospitalidade. Os ingressos para todas as partidas continuarão a ser liberados até o final do torneio, com os fãs incentivados a continuar verificando o FIFA.com/tickets para obter o inventário mais recente. A partir desta semana, os portadores de ingressos receberão um e-mail com informações sobre como baixar o aplicativo de emissão de ingressos e recuperar seus ingressos no celular.

Os organizadores do torneio lembraram os fãs de solicitar o Hayya Card obrigatório e reservar sua acomodação o mais rápido possível. O Hayya Card funcionará como uma permissão de entrada para fãs internacionais. Também fornecerá transporte público gratuito em todo o país e permitirá o acesso aos estádios para torcedores com um ingresso válido para o jogo.

Os organizadores também destacaram a vasta gama de opções de entretenimento que estão sendo preparadas para os visitantes durante o torneio. O FIFA Fan Festival no Al Bidda Park receberá até 40 mil fãs todos os dias durante o torneio. Será gratuito assistir e exibir partidas ao vivo, hospedar artistas de renome mundial e apresentar atividades de futebol. Haverá também uma variedade de opções de alimentos e bebidas locais e internacionais.

Além disso, a Corniche – nos 6 km do Sheraton Park ao Museu de Arte Islâmica - contará com apresentações itinerantes, lojas de varejo e quiosques de alimentos e bebidas. Outras atividades incluirão o show diário "Welcome to Qatar" – uma exibição de água e pirotecnia que apresentará músicas da trilha sonora oficial do Qatar 2022™, do compositor qatari Wael Binali e da Orquestra Filarmônica do Qatar.

Passeios de parques temáticos e outras atrações no Al Maha Island Lusail também estarão abertas aos fãs, assim como o Ras Abu Aboud 974 Beach Club, o Hayya Fan Zone no Lusail South Promenade e o QetaiFAN Beach Fest. Os fãs de dance music vão se reunir no Arcadia Spectacular, com capacidade para 15 mil pessoas, e no ARAVIA by MDL BEAST, com capacidade para 5 mil pessoas. Além disso, as Ativações Culturais Last-Mile contarão com mais de 6 mil apresentações em 21 locais, entretendo os fãs a caminho dos estádios.

O Engenheiro Yasir Al Jamal, Diretor Geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado do Qatar (SC), afirmou: "Após mais de uma década de trabalho árduo e estreita colaboração com as partes interessadas em todo o país, o Qatar está pronto para sediar uma edição memorável da Copa do Mundo da FIFA™. A natureza compacta do nosso torneio significa que os visitantes nunca estarão longe da ação – sempre perto de um estádio ou ativação de entretenimento. Estamos ansiosos para sediar um torneio que ficará na memória dos fãs de todo o mundo".

Nasser Al Khater, CEO da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 LLC, afirmou: "O Qatar está pronto para sediar uma celebração global do belo jogo. Estamos ansiosos para receber fãs e jogadores de todo o mundo enquanto experimentam nossa hospitalidade acolhedora, vasta gama de opções de entretenimento e, claro, futebol internacional de primeira classe. Promete ser uma edição única da Copa do Mundo da FIFA™ – e que deixará um impacto positivo e duradouro no Qatar, no Oriente Médio e no mundo árabe".

"Operamos mais de 168 sites oficiais por meio da natureza compacta do Qatar, e cada um desses sites é essencial para a realização e sucesso desta Copa do Mundo. Muito além de testar os oito estádios, os voluntários e centros de credenciamento estão totalmente operacionais, com o centro de venda de ingressos no Centro de Exposições & Convenções de Doha que será inaugurado amanhã e o Centro Internacional de Transmissão e o Centro de Mídia Principal a seguir. Só posso reiterar a confiança e o profundo apreço da FIFA por todo o trabalho de preparação para entregar a melhor Copa do Mundo da FIFA™ em pouco mais de um mês", disse o Diretor de Operações da Copa do Mundo da FIFA, Colin Smith.

Mais informações sobre os destinos de fãs culturais e de entretenimento adicionais do Qatar podem ser encontradas em https://www.qatar2022.qa/en/live-it-all-in-qatar.

Os fãs interessados em participar do Qatar 2022 devem clicar aqui para obter as últimas informações sobre ingressos, acomodação e Hayya Card.

Para imagens de alta resolução e conteúdo de mídia para a imprensa, clique aqui.



Phtoto - https://mma.prnewswire.com/media/1923076/Qatar_2022_One_Month_to_Go_Press_Conference__17_10_2022.jpg

FONTE Supreme Committee for Delivery & Legacy

SOURCE Supreme Committee for Delivery & Legacy