Organon, empresa inteiramente focada em saúde feminina, chega ao Brasil

SÃO PAULO, 3 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Chega hoje ao Brasil, a Organon, empresa global de saúde formada por meio de um spin-off da MSD, conhecida como Merck nos Estados Unidos e Canadá. A companhia tem o propósito singular de fornecer soluções para a saúde da mulher e fazer o seu cotidiano melhor e mais sadio.

A empresa terá três pilares de atuação: Saúde da Mulher, oferecendo soluções em contracepção e fertilidade, Biossimilares, com indicações para reumatologia, gastroenterologia, dermatologia e oncologia, e produtos estabelecidos. Cada pilar tem um papel fundamental para o sucesso da empresa e terá foco exclusivo de gestão e investimentos.

"Nosso objetivo é estar no dia a dia das mulheres, fornecendo medicamentos e soluções impactantes para uma vida mais saudável. Nosso portifólio é sólido e conta 60 medicamentos e soluções em diversas áreas, incluindo saúde reprodutiva, doenças cardíacas, câncer de mama, alergias e asma. Para o Brasil estamos trazendo 38 terapias importantes, que poderão mudar a vida de milhares de mulheres.", explica Ricardo Lourenço, CEO da empresa.

Mulheres no centro: a abordagem da Organon para a inovação

A filosofia de pesquisa e desenvolvimento da Organon baseia-se em escutar ativamente as mulheres, seus cuidadores e profissionais de saúde. "A premissa do nosso negócio e, claro, de toda a tecnologia e a inovação que o cercam, é entender as necessidades das pacientes, colocando-as sempre no centro. Acreditamos que a escuta é uma das principais ferramentas para pensarmos e desenvolvermos tratamentos adequados para as brasileiras, pensando em diversidade, mas sem nos esquecermos da individualidade e das diferentes fases da vida de uma mulher", acrescenta Lourenço.

As extensas capacidades globais da empresa em desenvolvimento clínico e segurança do paciente, assuntos regulatórios e médicos a tornam bem posicionada para identificar medicamentos, diagnósticos e dispositivos promissores com maior potencial de impactar a saúde das mulheres.

"Por muito tempo, para muitas condições comuns, como sangramento menstrual intenso, doloroso e irregular, menopausa e muitos outros, as mulheres foram orientadas a aceitarem e normalizarem essas condições como parte da vida", avalia O CEO da empresa. "A missão da Organon é mudar isso. Acreditamos que nossa abordagem terá muito sucesso – a capacidade de identificar doenças mais cedo, a capacidade de modificar o curso das doenças ou condições de saúde e, em última análise, melhorar a qualidade de vida das mulheres em todos os estágios", finaliza.

Sobre Organon:

Organon é uma empresa global de saúde formada por meio de um spinoff da Merck para se concentrar na melhoria da saúde das mulheres ao longo de suas vidas. Aqui, pela saúde dela, a empresa possui um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em uma variedade de áreas terapêuticas. Liderados pelo portfólio de saúde reprodutiva juntamente com um negócio de biossimilares em expansão e uma franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon produzem fortes fluxos de caixa que apoiarão investimentos em oportunidades de crescimento futuro na saúde da mulher, incluindo desenvolvimento de negócios. Além disso, a Organon está buscando oportunidades para colaborar com inovadores biofarmacêuticos que buscam comercializar seus produtos, alavancando sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença global com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe mundial e aproximadamente 9.000 funcionários com sede em Jersey City, New Jersey.

Para obter mais informações, visite www.organon.com/brazil e conecte-se conosco no LinkedIn.

FONTE Organon

