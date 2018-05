Oriental Pearls et Tonino Lamborghini signent un accord de plusieurs millions de dollars afin de personnaliser le prochain projet immobilier Royal Pearls

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687363/Oriental_Pearls.jpg )



Cet accord exclusif va appliquer les critères légendaires et inégalés de Tonino Lamborghini en matière de luxe, d'exclusivité et de personnalisation au complexe Royal Pearls, conçu selon un plan directeur et qui prend actuellement forme dans le quartier Meydan One de Dubaï.

Tonino Lamborghini s.p.a. est l'entreprise italienne fondée par l'héritier de la famille Lamborghini. En restant fidèle à la tradition et à l'héritage de sa famille, M. Tonino Lamborghini a créé en 1981 une marque dédiée à l'art de vivre qui offre tout un éventail de produits de design de luxe pour promouvoir un style et un goût italiens qui marquent la différence. Grâce à ce partenariat, Tonino Lamborghini a octroyé à Oriental Pearls les droits exclusifs d'utilisation de la marque Tonino Lamborghini à Dubaï dans le secteur immobilier pour une période minimale de 10 ans.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer avec Tonino Lamborghini pour nos prochains projets à Dubaï, à commencer par le Royal Pearls. Oriental Pearls se spécialise dans la promotion d'espaces de vie emblématiques et haut de gamme et de communautés thématiques conçues pour les citadins modernes et exigeants. En conjuguant nos forces avec celles de Tonino Lamborghini, nous pouvons offrir à nos clients le nec plus ultra en termes d'espaces de vie sur mesure, personnalisés et adaptés à des normes de design haut de gamme qui étaient inédites à Dubaï jusqu'à présent », a déclaré Ma Guolong, PDG d'Oriental Pearls.

« Après quatre hôtels 5 étoiles et le lancement récent d'un projet immobilier de luxe de Tonino Lamborghini en Chine, je suis ravi d'entamer un nouveau partenariat dans ce secteur en plein essor à Dubaï avec le promoteur Oriental Pearls. Dans les années à venir, nos efforts conjugués s'attacheront à mettre en place un nouveau concept haut de gamme proposant toutes les facettes pour une grande qualité de vie, dans cette ville hors pair et ce pays extraordinaire », a déclaré M. Lamborghini.

Offrant une gamme d'espaces de vie intelligents et en réseau, situés au milieu de pelouses aux contours soignés et d'espaces verts méticuleusement entretenus, Royal Pearls est un projet emblématique novateur couvrant 4,6 millions de pieds carrés (environ 425 000 mètres carrés) qui offrira plus de 7 500 appartements haut de gamme en pleine propriété aux résidents.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :



Heba Al Mansoori, fondatrice & PDG

BIZ COM - For PRoactive Communications

Courriel : info@bizcom.ae | Site web : http://www.bizcom.ae

+971(0) 4 3320888



SOURCE Oriental Pearls