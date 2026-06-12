Cuando la belleza se une a la creatividad: Oriflame nombrada socio oficial de fragancias para las giras del Cirque du Soleil en Europa y México

ESTOCOLMO, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, la compañía global de belleza y bienestar, ha dado a conocer hoy una nueva alianza con el Cirque du Soleil, convirtiéndose en su socio oficial de fragancias para las giras de sus espectáculos en Europa y México con motivo del próximo lanzamiento de sus fragancias Possess Intense y Possess Intense for Men Eau de Parfum.

Esta colaboración sirve para unir a dos marcas reconocidas mundialmente por su excelencia artística, celebra la creatividad, la autoexpresión y el poder de inspirar confianza a través de experiencias significativas.

When Beauty Meets Creativity: Oriflame Named Official Fragrance Partner for Cirque du Soleil Touring Shows in Europe and Mexico

En el centro de esta alianza reside la sinergia natural entre dos organizaciones que impulsan el talento sin fronteras. El Cirque du Soleil reúne a artistas de todo el mundo para crear espectáculos extraordinarios, al mismo tiempo que Oriflame apoya a una comunidad global de emprendedores de la belleza, abriendo oportunidades sin importar su origen o ubicación geográfica.

A través de esta alianza, Oriflame busca reinventar la fragancia como parte de una experiencia creativa multisensorial más amplia, inspirada en la imaginación y el arte.

En lo que respecta a esta colaboración, Anna Malmhake, consejera delegada y presidenta de Oriflame, declaró: "Esta alianza es una poderosa expresión de la unión entre la belleza y la creatividad. El Cirque du Soleil inspira a través de extraordinarias representaciones artísticas, mientras que Oriflame empodera a las personas para que se expresen a través de la belleza y el emprendimiento. Juntos, podemos elevar la fragancia a una experiencia más emotiva, inmersiva y significativa".

Elena Degtyareva, responsable de marketing de Oriflame, añadió: "Las fragancias siempre han tenido el poder de evocar emociones y transportarnos a mundos diferentes. A través de esta colaboración, reinventamos el perfume como una experiencia moldeada por el arte y la narrativa. Esta visión se materializará a finales de este año con el lanzamiento de Possess Intense, una fragancia que captura la confianza, la transformación y la autoexpresión de una manera verdaderamente sofisticada".

"En el Cirque du Soleil, celebramos el extraordinario potencial del espíritu humano a través de la creatividad, el arte y la excelencia. En Oriflame, hemos encontrado un socio que comparte nuestra convicción de inspirar confianza, autoexpresión y superación personal. Juntos, estamos creando nuevas formas de conectar con el público y los consumidores mediante experiencias que reflejan la imaginación, la innovación y la aspiración que caracterizan a ambas marcas", explicó Tina Walsberger, directora de marketing del Cirque du Soleil.

Como socio oficial de fragancias para las giras del Cirque du Soleil en Europa y México, Oriflame colaborará con el Cirque du Soleil en una serie de activaciones e iniciativas diseñadas para dar vida a esta alianza en diferentes mercados y para todo tipo de público.

Esta colaboración se va a llevar a cabo a través de Possess Intense de Oriflame, cuyo lanzamiento está previsto para otoño de 2026. Inspirada en temas de transformación, presencia y poder interior, la fragancia representa una interpretación creativa de la alianza, traduciendo la narrativa artística en una experiencia sensorial.

Esta colaboración también supone la primera colaboración mundial de esta envergadura de Oriflame en más de una década, lo que demuestra su ambición por fortalecer la relevancia de la marca por medio de iniciativas creativas y con un fuerte componente cultural.

Se van a anunciar más detalles sobre el lanzamiento del producto y las actividades dirigidas al consumidor durante los próximos meses.

Acerca de Oriflame

Oriflame es una empresa global de belleza y bienestar fundada en Suecia en el año 1967. Presente en más de 60 mercados, ofrece una amplia cartera de productos de belleza y bienestar innovadores, de alta calidad y sostenibles.

Basada en un modelo de venta social, Oriflame apoya a una comunidad global de aproximadamente 3 millones de emprendedores y miembros del sector de la belleza, empoderándolos para crear negocios, desarrollar habilidades y expresar su individualidad a través de la belleza.

Oriflame ha sido reconocida como líder europeo en acción climática por el Financial Times y Statista durante cinco años consecutivos.

Acerca del Cirque du Soleil

El Cirque du Soleil es líder mundial en entretenimiento en directo. Durante cuatro décadas, la compañía ha superado los límites de la imaginación, plasmando su visión creativa en una amplia gama de formatos artísticos, incluyendo giras, espectáculos permanentes, producciones de temporada, representaciones teatrales y mucho más. Desde su fundación en el año 1984, el Cirque du Soleil ha inspirado a más de 430 millones de espectadores en 6 continentes y 86 países. La compañía canadiense emplea actualmente a más de 3.000 personas, incluyendo 1.000 artistas que representan a más de 75 nacionalidades. Para más información, visite cirquedusoleil.com.