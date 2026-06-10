Quand la beauté rencontre la créativité : Oriflame devient le partenaire officiel en matière de parfums pour les tournées du Cirque du Soleil en Europe et au Mexique

STOCKHOLM, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, l'entreprise mondiale spécialisée dans la beauté et le bien-être, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Cirque du Soleil, devenant ainsi son partenaire officiel pour les parfums des spectacles en tournée en Europe et au Mexique à l'occasion du lancement prochain de ses eaux de parfum Possess Intense et Possess Intense for Men.

When Beauty Meets Creativity: Oriflame Named Official Fragrance Partner for Cirque du Soleil Touring Shows in Europe and Mexico

Réunissant deux marques de renommée mondiale qui incarnent l'excellence artistique, cette collaboration célèbre la créativité, l'expression de soi et le pouvoir de donner confiance en soi à travers des expériences enrichissantes.

Au cœur de ce partenariat se trouve l'alignement naturel entre deux organisations qui défendent le talent sans frontières. Le Cirque du Soleil rassemble des artistes du monde entier pour créer des spectacles extraordinaires, tandis qu'Oriflame soutient une communauté mondiale d'entrepreneurs dans le domaine de la beauté, en leur ouvrant des perspectives quelles que soient leurs origines ou leur situation géographique.

Grâce à ce partenariat, Oriflame entend réinventer le parfum dans le cadre d'une expérience créative multisensorielle plus large, inspirée par l'imagination et le talent artistique.

À propos de ce partenariat, Anna Malmhake, PDG et présidente d'Oriflame, a déclaré : « Ce partenariat est une formidable illustration de la rencontre entre la beauté et la créativité. Le Cirque du Soleil inspire par ses performances artistiques extraordinaires, tandis qu'Oriflame donne aux gens les moyens de s'exprimer à travers la beauté et l'esprit d'entreprise. Ensemble, nous pouvons faire de la parfumerie une expérience plus émotionnelle, plus immersive et plus riche de sens. »

Elena Degtyareva, directrice marketing chez Oriflame, a ajouté : « Les parfums ont toujours eu le pouvoir de susciter des émotions et de transporter les gens dans d'autres univers. Grâce à cette collaboration, nous réinventons le parfum pour en faire une expérience façonnée par l'art et la narration. Cette vision prendra vie plus tard dans l'année avec le lancement de Possess Intense, un parfum qui incarne la confiance, la transformation et l'expression de soi d'une manière véritablement raffinée. »

« Chez Cirque du Soleil, nous célébrons l'extraordinaire potentiel de l'esprit humain à travers la créativité, l'art et l'excellence. Avec Oriflame, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre conviction qu'il faut encourager la confiance en soi, l'expression de soi et l'épanouissement personnel. Ensemble, nous créons de nouvelles façons d'interagir avec le public et les consommateurs à travers des expériences qui reflètent l'imagination, l'innovation et les aspirations qui sont au cœur de nos deux marques. » — Tina Walsberger, directrice marketing du Cirque du Soleil

En tant que partenaire officiel pour les parfums des tournées en Europe et au Mexique, Oriflame collaborera avec le Cirque du Soleil dans le cadre d'une série d'actions et d'initiatives visant à donner vie à ce partenariat auprès des différents marchés et publics.

Cette collaboration se concrétisera à travers la gamme « Possess Intense » d'Oriflame , dont le lancement est prévu à l'automne 2026. Inspiré par les thèmes de la transformation, de la présence et de la force intérieure, ce parfum offre une interprétation créative de ce partenariat, transformant la narration artistique en une expérience sensorielle.

Ce partenariat marque également la première collaboration mondiale d'une telle envergure pour Oriflame depuis plus de dix ans, témoignant ainsi de sa volonté de renforcer la pertinence de la marque grâce à des initiatives axées sur la culture et la créativité.

De plus amples informations concernant le lancement du produit et les actions destinées aux consommateurs seront communiquées dans les mois à venir.

À propos d'Oriflame

Oriflame est une entreprise internationale spécialisée dans la beauté et le bien-être, fondée en Suède en 1967. Présente sur plus de 60 marchés, l'entreprise propose une large gamme de produits de beauté et de bien-être innovants, de grande qualité et respectueux de l'environnement.

S'appuyant sur un modèle de vente sociale, Oriflame soutient une communauté mondiale d'environ 3 millions d'entrepreneurs de beauté et de membres, en donnant à chacun les moyens de créer son activité, de développer ses compétences et d'exprimer sa personnalité à travers la beauté.

Oriflame a été désignée « European Climate Leader » par le Financial Times et Statista pendant cinq années consécutives.

À propos du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil est un leader mondial dans le domaine du spectacle vivant. Depuis quarante ans, la compagnie repousse les limites de l'imagination, en transposant sa vision créative dans une grande variété de formats artistiques, notamment des spectacles en tournée et en résidence, des productions saisonnières, des spectacles de théâtre et bien d'autres encore. Depuis sa création en 1984, le Cirque du Soleil a enchanté plus de 430 millions de spectateurs sur les six continents et dans 86 pays. Cette entreprise canadienne emploie aujourd'hui plus de 3 000 personnes, dont 1 000 artistes issus de plus de 75 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cirquedusoleil.com.