Wenn Schönheit auf Kreativität trifft: Oriflame wird offizieller Duftpartner für die Tourneen des Cirque du Soleil in Europa und Mexiko

STOCKHOLM, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, das weltweit tätige Unternehmen für Schönheit und Wohlbefinden, gibt heute eine neue Partnerschaft mit Cirque du Soleil bekannt und wird damit zum offiziellen Duftpartner der Tournee-Shows in Europa und Mexiko für die bevorstehende Markteinführung seiner Eau de Parfums „Possess Intense" und „Possess Intense for Men".

Diese Zusammenarbeit vereint zwei weltweit anerkannte Marken, die für herausragende Kunstfertigkeit stehen, und zelebriert Kreativität, Selbstentfaltung und die Kraft, durch bedeutungsvolle Erlebnisse Selbstvertrauen zu wecken.

When Beauty Meets Creativity: Oriflame Named Official Fragrance Partner for Cirque du Soleil Touring Shows in Europe and Mexico

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die natürliche Übereinstimmung zwischen zwei Organisationen, die sich für Talent ohne Grenzen einsetzen. Der Cirque du Soleil vereint Künstler aus aller Welt, um außergewöhnliche Shows auf die Bühne zu bringen, während Oriflame eine weltweite Gemeinschaft von Beauty-Unternehmern unterstützt und ihnen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort neue Möglichkeiten eröffnet.

Mit dieser Partnerschaft möchte Oriflame das Thema Duft neu definieren und in ein umfassendes, multisensorisches Erlebnis einbinden, das von Fantasie und Kunstfertigkeit inspiriert ist.

Anna Malmhake, CEO und Präsidentin von Oriflame, sagte zu dieser Partnerschaft: „Diese Partnerschaft ist ein eindrucksvoller Ausdruck der Begegnung von Schönheit und Kreativität. Cirque du Soleil begeistert durch außergewöhnliche künstlerische Darbietungen, während Oriflame Menschen dazu befähigt, sich durch Schönheit und Unternehmertum auszudrücken. Gemeinsam können wir das Dufterlebnis zu etwas machen, das emotionaler, intensiver und bedeutungsvoller ist."

Elena Degtyareva, Chief Marketing Officer bei Oriflame, fügte hinzu: „Düfte hatten schon immer die Kraft, Emotionen zu wecken und Menschen in andere Welten zu entführen. Durch diese Zusammenarbeit definieren wir das Parfümerieerlebnis neu – als ein Erlebnis, das von Kunstfertigkeit und Geschichtenerzählen geprägt ist. Diese Vision wird noch in diesem Jahr mit der Einführung von Possess Intense Wirklichkeit werden – einem Duft, der Selbstbewusstsein, Verwandlung und Selbstentfaltung auf wahrhaft edle Weise einfängt."

„Bei Cirque du Soleil feiern wir das außergewöhnliche Potenzial des menschlichen Geistes durch Kreativität, Kunstfertigkeit und Spitzenleistungen. Mit Oriflame haben wir einen Partner gefunden, der unsere Überzeugung teilt, Selbstvertrauen, Selbstentfaltung und persönliche Erfolge zu fördern. Gemeinsam entwickeln wir neue Wege, um Publikum und Verbraucher durch Erlebnisse anzusprechen, die die Fantasie, Innovation und den Ehrgeiz widerspiegeln, die beiden Marken gleichermaßen auszeichnen." – Tina Walsberger, Chief Marketing Officer beim Cirque du Soleil

Als offizieller Duftpartner für die Tourneen in Europa und Mexiko wird Oriflame gemeinsam mit Cirque du Soleil eine Reihe von Aktionen und Initiativen durchführen, die darauf abzielen, die Partnerschaft in den verschiedenen Märkten und bei den unterschiedlichen Zielgruppen zum Leben zu erwecken.

Die Zusammenarbeit wird in Form de von Oriflame entwickelten Duftlinie „Possess Intense" zum Ausdruck kommen, deren Markteinführung für Herbst 2026 geplant ist. Inspiriert von den Themen Verwandlung, Präsenz und innere Kraft stellt der Duft eine kreative Interpretation der Partnerschaft dar und verwandelt künstlerisches Geschichtenerzählen in ein sinnliches Erlebnis.

Die Partnerschaft ist zudem Oriflames erste globale Zusammenarbeit dieser Größenordnung seit über einem Jahrzehnt und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, die Relevanz der Marke durch kulturell geprägte und kreativ ausgerichtete Initiativen zu stärken.

Weitere Einzelheiten zur Produkteinführung und zu den Maßnahmen für Verbraucher werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Über Oriflame

Oriflame ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Schönheit und Wohlbefinden, das 1967 in Schweden gegründet wurde. Das Unternehmen ist in über 60 Märkten tätig und bietet ein breites Sortiment an innovativen, hochwertigen und nachhaltigen Schönheits- und Wellnessprodukten an.

Basierend auf einem Social-Selling-Modell unterstützt Oriflame eine weltweite Gemeinschaft von rund 3 Millionen Beauty-Unternehmern und Mitgliedern und befähigt Menschen dazu, ein eigenes Geschäft aufzubauen, Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Individualität durch Schönheit zum Ausdruck zu bringen.

Oriflame wurde von der Financial Times und Statista fünf Jahre in Folge als „European Climate Leader" ausgezeichnet.

Über Cirque du Soleil

Der Cirque du Soleil ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Live-Unterhaltung. Seit vier Jahrzehnten erweitert das Unternehmen die Grenzen der Vorstellungskraft und setzt seine kreative Vision in einer Vielzahl künstlerischer Formate um, darunter Tourneen und Hausvorstellungen, saisonale Produktionen, Theateraufführungen und vieles mehr. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat der Cirque du Soleil mehr als 430 Millionen Zuschauer auf sechs Kontinenten und in 86 Ländern begeistert. Das kanadische Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 3.000 Mitarbeiter, darunter 1.000 Künstler aus mehr als 75 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter cirquedusoleil.com.