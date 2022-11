Origina s'associe à SecAlliance afin de fournir une analyse améliorée de l'environnement des menaces

Cette collaboration permet de renforcer la sécurité de la maintenance des logiciels tiers d'IBM, au-delà du correctif de sécurité standard

DUBLIN, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Origina, leader de la maintenance et du support des logiciels tiers , s'est associé à SecAlliance , fournisseur de services de renseignement de classe mondiale et de solutions exploitables pour les entreprises, les organismes et les agences du monde entier, afin d'étendre l'offre de services d'Origina à une protection proactive renforcée de la cybersécurité des produits logiciels IBM®.

Origina and SecAlliance Teams Gather at SecAlliance London Headquarters, Celebrate New Partnership in Threat Intelligence for IBM Third-Party Software Maintenance

Cette collaboration avec SecAlliance permet à Origina d'avoir une vision plus approfondie des menaces de sécurité grâce à la combinaison de l'intelligence artificielle et des analystes qui surveillent l'activité du dark web, vérifient et signalent les menaces avant qu'elles ne se produisent. Une fois que SecAlliance a validé une vulnérabilité potentielle, une collaboration entre l'équipe de sécurité d'Origina et ses experts mondiaux indépendants s'attaque à cette vulnérabilité et fournit des solutions ciblées pour atténuer la menace de manière proactive. Ces renseignements détaillés sur les menaces permettent à Origina de réagir rapidement en proposant des solutions ciblées pour garantir la protection des produits logiciels IBM® des clients.

« Grâce à ce partenariat, Origina fournit une vision approfondie de l'environnement contextuel des menaces et offre aux clients un point d'accès unique aux renseignements sur les menaces et à l'atténuation technique, a déclaré Ben Lipczynski, responsable des services de sécurité chez Origina. Ce service est disponible pour prendre en charge les produits IBM et les produits cédés, quelle que soit leur version, leur code personnalisé ou leur configuration. Nous pouvons appliquer un contexte spécifique aux environnements opérationnels, commerciaux et de menaces des clients et traiter les risques de sécurité potentiels. »

« Chez SecAlliance, nous nous attachons à "rendre l'intelligence humaine". Grâce aux connaissances techniques approfondies d'Origina sur les produits IBM et à la compréhension de SecAlliance de la manière dont les technologies sont ciblées et exploitées par les acteurs de la menace, nous serons en mesure de fournir des informations claires, tangibles et exploitables sur les conseils de détection et d'atténuation, qui ne sont disponibles nulle part ailleurs », a expliqué Rob Dartnall, PDG de SecAlliance.

« Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution d'Origina qui confirme notre position de leader innovant dans le secteur de la maintenance et du support tiers Au fil des années, nous avons écouté les préoccupations de nos clients et y avons répondu en mettant en place une offre de sécurité complète afin de garantir que les produits logiciels IBM de nos clients sont protégés contre les menaces de sécurité nouvelles et émergentes, a ajouté Rowan O'Donoghue, cofondateur et directeur technique d'Origina. SecAlliance est vraiment une entreprise de premier ordre. C'est une société de confiance qui fournit des analyses de sécurité à des pays, des États-nations et des services de police. Elle s'aligne parfaitement sur nos valeurs fondamentales, et nous nous réjouissons de ce partenariat. »

À PROPOS D'ORIGINA

Origina est un fournisseur mondial de services tiers de support et de maintenance des logiciels IBM® que Gartner reconnaît régulièrement comme une alternative rentable aux mégafournisseurs traditionnels de logiciels. Son équipe de plus de 600 experts mondiaux indépendants en produits IBM travaille de manière proactive pour étendre, protéger et améliorer toutes les versions des logiciels IBM® et HCL®.

Origina propose un service IBM indépendant, consultatif et sur mesure, qui combine un support à la demande de qualité supérieure et des conseils d'experts pour aider les clients à réaliser des économies immédiates, à récupérer la valeur bloquée dans les systèmes traditionnels et à libérer des ressources précieuses qu'ils peuvent utiliser pour accélérer les programmes de transformation numérique.

Rendez-vous sur origina.com pour en savoir plus.

À propos de SecAlliance

SecAlliance fournit des produits et services de renseignement sur les cybermenaces aux banques, aux banques centrales, aux infrastructures des marchés financiers, aux agences gouvernementales et européennes, aux organisations internationales et aux opérateurs d'infrastructures nationales critiques (telco, réseau électrique, transport). SecAlliance aide ces organismes et leurs écosystèmes à renforcer leur cyberrésilience et à prendre les bonnes décisions.

SecAlliance sensibilise le public en fournissant des services de surveillance, d'évaluation, de formation et de conseil en matière de renseignement sur les menaces. Il facilite la collaboration en soutenant la création et le fonctionnement de communautés de partage de renseignements sur les menaces.

En tant que principal fournisseur de renseignements sur les menaces en Europe, SecAlliance est motivé par un engagement envers la qualité et les bonnes pratiques ; il est solidement implanté en Europe, mais sa portée et sa présence sont mondiales.

