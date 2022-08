OrionOne et VeChain annoncent un partenariat d'intégration, accélérant l'adoption de la blockchain dans les chaînes d'approvisionnement

LONDRES, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- OrionOne Inc., une société mondiale de solutions technologiques pour la chaîne d'approvisionnement qui a développé une puissante plateforme SaaS pour offrir une technologie de premier ordre au marché de la chaîne d'approvisionnement, et VeChain, la blockchain d'entreprise la plus connue au monde, ont annoncé aujourd'hui l'intégration de leurs technologies pour accélérer l'adoption de la blockchain au sein des entreprises de logistique.

L'intégration directe de la plateforme logistique d'OrionOne, la meilleure de sa catégorie, et de la plateforme blockchain de VeChain, « VeChain ToolChain », permet à OrionOne d'offrir aux entreprises une rampe d'accès rapide et transparente pour commencer à utiliser la blockchain dans leur activité, le tout sans investissements lourds dans l'infrastructure réseau ou la gestion des crypto-monnaies.

La technologie blockchain continue de révolutionner le secteur de la chaîne d'approvisionnement. La décentralisation, une caractéristique importante des blockchains publiques, fournit un mécanisme de confiance, rendant les données plus robustes et fiables lors de la gestion de multiples parties prenantes concurrentes. La tenue d'archives, la conformité et la gestion des litiges ne sont que plusieurs façons dont la blockchain améliore les chaînes d'approvisionnement et réduit les coûts logistiques.

D'ici 2027, la gestion de la chaîne d'approvisionnement devrait représenter un secteur de 42 milliards de dollars par an et, comme le soulignent les médias grand public, les défis auxquels le secteur est confronté sont immenses. Cependant, ces défis offrent une opportunité unique d'innovation grâce à l'adoption de technologies émergentes et à la numérisation des chaînes d'approvisionnement. Le logiciel de logistique d'OrionOne aide les entreprises à organiser et à gérer les personnes, les biens et les ressources sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les transactions et les relations avec les fournisseurs, en fournissant une vue d'ensemble de bout en bout du parcours d'un produit vers le marché.

Tommy Stephenson, PDG d'OrionOne, a déclaré : « Lorsqu'il s'agit de blockchain et de chaîne d'approvisionnement, il n'y a qu'une alternative, et c'est VeChain. Aucune autre entité ne peut rivaliser avec leur faible coût, leur déploiement rapide et leur facilité d'utilisation. Nous sommes ravis d'intégrer leur blockchain dans nos produits afin de mettre VeChain à la portée d'un plus grand réseau de clients. »

Jason Rockwood, directeur général de VeChain US Inc., a déclaré : « L'un des principaux obstacles à une large adoption de la blockchain est la couche d'application qui relie l'infrastructure à des problèmes commerciaux spécifiques. OrionOne simplifie le mécanisme de collecte des données et rend la valeur de la blockchain tangible et facile à déployer. En retour, cela permet aux entreprises clientes de gagner du temps et de l'argent tout en restant au fait des dernières innovations en matière de technologie de la chaîne d'approvisionnement. »

La plateforme OrionOne nouvellement mise à jour et intégrant VeChain sera disponible à partir du 15 août.

