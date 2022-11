Ornare comemora sucesso do showroom em Dubai

Marca brasileira consolida presença no exterior com nove showrooms no mercado internacional

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Inaugurado em fevereiro deste ano, o espaço Ornare, da marca internacional de mobiliário sob medida de alto padrão, já é referência em decoração e design no Oriente Médio. As empresárias Carina Fontes, Maryam Khalifa Juma Alnabooda Alsuwaidi e Shalise Yglesias Basso escolheram o prestigiado edifício The Opus Tower como endereço icônico. O showroom atrai clientes de vários países vizinhos.

"Estamos felizes com a excelente recepção da Ornare em Dubai, rapidamente, reconhecida como marca única na área de mobiliários de luxo, como aconteceu nos 36 anos de Brasil e quase 20 nos EUA. Os clientes de todos os lugares ficam encantados com a qualidade e os diferenciais dos nossos projetos", afirma Carina Fontes.

Para Esther Schattan, uma das fundadoras da marca, os resultados em Dubai são reflexos do trabalho bem planejado e da reputação consolidada no mercado internacional.

"Estamos crescendo ano após ano e temos nos posicionado como uma empresa brasileira de luxo nos principais eventos internacionais do setor, como o Salone del Mobile. Com isso, até 2024, nós esperamos ter 40% do nosso faturamento vindo do exterior", afirma Esther.

Todos os 14 showrooms do Brasil e os nove do exterior oferecem atendimento especializado. Além disso, as coleções exclusivas com alto nível de personalização, permitem que clientes exigentes possam executar projetos bastante sofisticados. Aliando tecnologia e design único, Ornare também desenvolveu experiências aos clientes: oferece novas possibilidades de projetos em 3D, em filmes e por meio de óculos de realidade virtual, para uma visão do projeto antes da execução.

Sobre a Ornare

Ornare é uma marca internacional de luxo, com mobiliário de alto padrão sob medida. Sua trajetória de sucesso começou em 1986. Logo na sequência, foi inaugurada a primeira fábrica (1989) e o showroom da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo (1993). Os projetos da empresa chamam a atenção do mercado com armários, closets, cozinhas, painéis de sistema Wall, Home Theater, móveis e salas de banho. Ornare está sempre em constante expansão. No Brasil, a marca apresenta quinze showrooms: São Paulo - Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo - Shopping D&D, Rio de Janeiro – Barra, Rio de janeiro – Leblon, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Ribeirão Preto, Manaus, Maceió (em breve), Jaú (interior de São Paulo). Possui forte presença nos Estados Unidos com oito endereços: Nova Iorque Manhattan, Nova Iorque Brooklyn, Miami, Dallas, Los Angeles, Houston, Hamptons e Greenwich. Recentemente, Ornare também inaugurou o seu showroom em Dubai, nos Emirados Árabes. Suas novas coleções são sempre assinadas por reconhecidos arquitetos, designers e decoradores como Ricardo Bello Dias, Patrícia Martinez, Vivian Coser, Patrícia Anastassiadis, Marcelo Rosenbaum, Ruy Ohtake, Guto Índio da Costa, Zanini de Zanine, Arthur Casas, Giangranco Vannuchi, entre outros. Visite o site da marca e faça uma visita virtual por suas unidades e novas coleções: www.ornare.com.br

