Ornare planeja ampliação de showrooms para 2023

Marca projeta expandir a presença nacional e internacional no primeiro semestre do próximo ano

SÃO PAULO , 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Com 36 anos de mercado, Ornare, marca internacional de mobiliário de alto padrão sob medida, projeta expansão nacional e internacional em 2023, com foco em mercados estratégicos. Atualmente, a marca atende por meio de 15 showrooms no País, oito nos Estados Unidos, e também no seu recém-inaugurado endereço em Dubai, uma das cidades mais luxuosas do Oriente Médio.

Fundada na década de 80, pelos empresários Esther e Murillo Schattan, a empresa produz mobiliário sob medida de alto padrão para cozinha, sala de banho, home theater e closets. De olho no futuro, Ornare já vive um processo de sucessão e os filhos do casal - Pitter e Stefan Schattan - estão presentes nos negócios, ocupando posições de liderança dentro da empresa no Brasil e nos EUA.

O plano de expansão da marca inclui inaugurar, nos próximos anos, de novos espaços em território nacional e no mundo. Referência em exclusividade, qualidade e excelência, a marca já está presente no Brasil em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Manaus e na cidade de Ribeirão Preto. Desde 2006, a sofisticação da Ornare também alcançou cidades como Miami, Dallas, Houston, Los Angeles, Nova York, Hamptons, Brooklin, Greenwich e Dubai.

"Somos uma marca consolidada no Brasil, com franquias espalhadas em importantes capitais e com forte presença também nos Estados Unidos. Nosso plano é que Ornare esteja presente em mais duas cidades pelo mundo ainda no primeiro semestre de 2023. Ingressamos em mercados extremamente competitivos e mostramos que o Brasil tem sim marcas de luxo como referência internacional. Temos muito orgulho de contribuir para o desenvolvimento da indústria brasileira no exterior", diz Esther Schattan, sócia da Ornare.

Perspectiva positiva

A favorabilidade do cenário macroeconômico pode estimular ainda mais o projeto de expansão da Ornare no território nacional. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), depois da alta de 1% do PIB registrada no primeiro trimestre de 2022, a maioria dos setores produtivos apresentou desempenho positivo nos meses subsequentes. Para 2023, a projeção de crescimento do PIB é de 1,3%. Destacado desse percentual mais tímido está o mercado de luxo, que aponta um desempenho mais promissor para os próximos anos.

Segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Luxo (Abrael), a receita do mercado chegou a US$ 5.226 milhões em 2020. A projeção é de um aumento de 3% até 2025. O mercado de mobiliário de luxo ainda é impulsionado pelo setor de construção civil que vive um momento de franca expansão, principalmente, nos segmentos de alto e altíssimo padrão.

"O potencial do mercado de luxo é impressionante, tanto no Brasil quanto no exterior. Por isso, estamos abertos a novos sócios regionais que desejem atuar com a nossa marca em cidades estratégicas em todo o mundo. Prospectamos ativamente e também somos constantemente procurados por investidores nacionais e estrangeiros que valorizam a força da nossa marca junto ao público triple A", explica Murillo Schattan, CEO da Ornare.

De acordo com o executivo, a marca mantém-se atenta às tendências mundiais de arquitetura, design e decoração. Seu portfólio oferece lançamentos de padrões, pinturas, produtos e complementos elegantes e sofisticados.

Excelência, credibilidade e sustentabilidade

Ornare está alinhada ao seu propósito de ser um negócio sólido e gerador de valor para a sociedade. Por isso, une inovação, sofisticação, requinte, qualidade e exclusividade em produtos fabricados com matéria-prima de primeira, capital humano especializado e respeito ao meio ambiente.

Para atender aos clientes em todos os mercados em que está presente, a marca conta com mais de 400 colaboradores internos e externos, além de concentrar sua produção em fábrica instalada na Grande São Paulo. A manutenção da excelência de seus produtos é cultivada também a partir do treinamento contínuo de todos os seus funcionários, garantindo desenvolvimento profissional – e até pessoal - ao longo de sua jornada dentro da Ornare.

Além do foco no desenvolvimento do capital humano, a marca tem como um dos seus pilares a sustentabilidade. A empresa adota medidas que visam a redução de impactos ambientais, com a criação de sistemas de produção mais sustentáveis. A madeira presente nos mobiliários Ornare é certificada pelo FSC®️ – Forest Stewardship Council®️ (Conselho de Manejo Florestal) e os retalhos dos materiais nobres são doados para o Comitê de Solidariedade pela Vida, ONG sem fins lucrativos que oferece assistência a mais de duas mil famílias no município de Itapevi (SP).

"Hoje, as empresas já estão acelerando as suas agendas ESG e o consumidor tem demandado produtos que sejam feitos de forma sustentável. Os empresários precisam estar preparados para atuar em negócios que terão a sustentabilidade como um dos seus pilares. Nós da Ornare temos uma visão de negócios que abrange aspectos ambientais, sociais e de governança. Ficamos felizes com o reconhecimento do mercado como uma empresa de design, qualidade e sustentável", afirma Esther Schattan.

Sobre a Ornare

Ornare é uma marca internacional de luxo, com mobiliário de alto padrão sob medida. Sua trajetória de sucesso começou em 1986. Logo na sequência, foi inaugurada a primeira fábrica (1989) e o showroom da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo (1993). Os projetos da empresa chamam a atenção do mercado com armários, closets, cozinhas, painéis de sistema Wall, Home Theater, móveis e salas de banho. Ornare está sempre em constante expansão. No Brasil, a marca apresenta quinze showrooms: São Paulo - Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo - Shopping D&D, Rio de Janeiro – Barra, Rio de janeiro – Leblon, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Ribeirão Preto, Manaus, Maceió (em breve), Jaú (interior de São Paulo). Possui forte presença nos Estados Unidos com oito endereços: Nova Iorque Manhattan, Nova Iorque Brooklyn, Miami, Dallas, Los Angeles, Houston, Hamptons e Greenwich. Recentemente, Ornare também inaugurou o seu showroom em Dubai, nos Emirados Árabes. Suas novas coleções são sempre assinadas por reconhecidos arquitetos, designers e decoradores como Ricardo Bello Dias, Patrícia Martinez, Vivian Coser, Patrícia Anastassiadis, Marcelo Rosenbaum, Ruy Ohtake, Guto Índio da Costa, Zanini de Zanine, Arthur Casas, Giangranco Vannuchi, entre outros. Visite o site da marca e faça uma visita virtual por suas unidades e novas coleções: www.ornare.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932600/IMG_7768.jpg

FONTE Ornare

SOURCE Ornare