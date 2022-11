Ornare se destaca no setor moveleiro pelo compromisso com valores sociais e de sustentabilidade

Marca detém duas importantes certificações internacionais de sustentabilidade e é embaixadora do programa "Empresa Amiga do Instituto Sebastião Salgado, para o setor moveleiro

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O crescimento da pauta ESG, que une questões ambientais, sociais e de governança, dentro das empresas, já é uma prática vivenciada pela Ornare, marca internacional de mobiliário de alto padrão sob medida, desde a sua criação em 1986.

Os sócios-fundadores Esther e Murillo Schattan trazem o conceito de sustentabilidade no DNA da empresa. É possível observar isso em processos internos, que são desenhados no intuito de mitigar riscos ao meio ambiente; na escolha de matérias-primas sustentáveis, como, por exemplo, tintas quimicamente neutras; e no modelo de gestão que prima pela transparência e inclusão.

"O tema sustentabilidade já faz parte do nosso propósito há 36 anos, período em que pouco se falava sobre ESG, aquecimento global e desafios relacionados ao meio ambiente. Sempre estivemos atentos não só com as questões ambientais, como também com as comunidades do nosso entorno", disse Esther.

Nos primeiros anos da empresa, ainda na década de 90, a marca já adotava uma série de iniciativas, que com o passar do tempo foram se aprimorando, chegando a alcançar importantes certificações internacionais, como FSC - Forest Stewardship Council e CARB (California Air Resources Board), que posicionaram a empresa como referência nesta área.

O cuidado com o meio ambiente, a seleção de materiais com origem verificada e os processos primorosos em toda a linha de produção tornaram possível manter a certificação FSC, que confere a empresa o selo verde de proteção ambiental, desde 2007. Esse sistema de certificação identifica por meio de sua logomarca, produtos originados do bom manejo florestal. Para além da gestão florestal, o FSC certifica a cadeia de custódia dos produtos florestais, renovado anualmente.

Já a certificação do CARB, conselho de qualidade do ar da California (Estados Unidos), avalia a emissão de formaldeído por painéis de madeira. As diretrizes do CARB, como do MDF que está em conformidade com o CARB 2, são rigorosas e, em geral, são consideradas padrão nos Estados Unidos da América e Europa. A regulamentação está relacionada com a redução de emissões de formaldeído de produtos de madeira compostos, reduzindo as emissões de formaldeído de 0,08 ppm - partes por milhão - para 0,05 ppm. Ornare foi uma das primeiras indústrias moveleiras a obter o certificado.

Outro destaque da marca é o modelo de produção ambientalmente correto e o investimento constante em maquinários de última geração. A fábrica, localizada na região metropolitana de São Paulo, dispõe de equipamentos que realizam, por exemplo, a aspiração do pó gerado em toda a fábrica impedindo sua eliminação no próprio ambiente industrial e evitando que se disperse na atmosfera. Além disso, o resíduo recolhido é enviado a empresas que reutilizam estes materiais na produção de fertilizantes.

A empresa também possui um sistema de tratamento de efluentes industriais, que permite o reuso de água na própria Ornare ou a devolução desse recurso para o meio ambiente. O melhor aproveitamento da matéria-prima também é uma das prioridades da marca. Com a automatização da linha, os cortes são milimetricamente calculados reduzindo, ao máximo, a sobra de material. Os resíduos da fabricação dos móveis Ornare são reaproveitados, reutilizados, após serem doados para projetos sociais de comunidades locais.

"Por exemplo, as sobras de couro são destinadas para a ONG Comitê Solidariedade pela Vida, que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. A partir do material, elas conseguem criar bolsas, carteiras e outros itens para serem vendidos e gerarem renda", explica a empresária, acrescentando que a própria Ornare realiza a compra de produtos exclusivos para presentear os clientes e incentivar as artesãs.

Em outra frente, Ornare aderiu recentemente ao programa "Empresa Amiga", contribuindo com plantio inicial de 150 árvores por mês e apoio à preservação da Mata Atlântica. A marca é a primeira do seu ramo de atuação a aderir ao projeto bem como é a pioneira no setor de móveis de luxo a ter um selo de reflorestamento junto a um órgão de referência mundial. O Programa "Empresa Amiga" é uma das iniciativas da ONG Instituto Terra, fundada pelo casal Lélia Wanick - curadora, designer e cenógrafa - e Sebastião Salgado - um dos fotógrafos mais renomados do mundo.

Sobre a Ornare

Ornare é uma marca internacional de luxo, com mobiliário de alto padrão sob medida. Sua trajetória de sucesso começou em 1986. Logo na sequência, foi inaugurada a primeira fábrica (1989) e o showroom da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo (1993). Os projetos da empresa chamam a atenção do mercado com armários, closets, cozinhas, painéis de sistema Wall, Home Theater, móveis e salas de banho. Ornare está sempre em constante expansão. No Brasil, a marca apresenta quinze showrooms: São Paulo - Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo - Shopping D&D, Rio de Janeiro – Barra, Rio de janeiro – Leblon, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Ribeirão Preto, Manaus, Maceió, Jaú (interior de São Paulo). Possui forte presença nos Estados Unidos com oito endereços: Nova Iorque Manhattan, Nova Iorque Brooklyn, Miami, Dallas, Los Angeles, Houston, Hamptons e Greenwich. Recentemente, Ornare também inaugurou o seu showroom em Dubai, nos Emirados Árabes. Suas novas coleções são sempre assinadas por reconhecidos arquitetos, designers e decoradores como Ricardo Bello Dias, Patrícia Martinez, Vivian Coser, Patrícia Anastassiadis, Marcelo Rosenbaum, Ruy Ohtake, Guto Índio da Costa, Zanini de Zanine, Arthur Casas, Giangranco Vannuchi, entre outros. Visite o site da marca e faça uma visita virtual por suas unidades e novas coleções: www.ornare.com.br

