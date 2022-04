Orolia s'associe à Meta pour améliorer l'évolutivité et la précision du réseau de synchronisation

La collaboration open source comprend les cartes de temps de référence atomique Orolia alimentées par une horloge micro-atomique à la pointe de l'industrie

PARIS, 25 avril 2022 /PRNewswire/ -- Orolia, le leader mondial du positionnement, de la navigation et de la synchronisation résilients, fournit des cartes de temps de référence atomique (ART) pour soutenir la mise en œuvre par Meta de protocoles de synchronisation de haute précision au sein de son infrastructure de synchronisation distribuée. L'architecture des cartes Orolia ART est alimentée par la technologie d'horloge atomique mini-rubidium mRO-50 de pointe de la société.

« Nous sommes honorés d'avoir cette opportunité de collaborer avec l'équipe d'ingénieurs incroyablement talentueux de Meta pour développer une solution open source unique utilisant notre technologie mRO-50 », a déclaré Jean-Yves Courtois, PDG d'Orolia. « Nous attendons avec impatience un partenariat continu avec Meta et d'autres leaders mondiaux du réseau travaillant pour faire progresser les solutions afin d'assurer une précision et une résilience de synchronisation continues. »

Orolia a développé la solution ART Card en collaboration avec l'équipe d'ingénierie Meta pour répondre à une nouvelle spécification que Meta a publiée pour l'initiative Time Appliances Project de l'Open Compute Project . Cette nouvelle communauté collaborative se concentre sur la conception à partir de zéro de nouveaux matériels et logiciels pour prendre en charge efficacement les exigences critiques en matière de précision de synchronisation et de résilience sur l'infrastructure des réseaux informatiques. Ce projet est entièrement open source et disponible sur le GitHub d'Orolia .

En 2020, Meta a commencé à convertir ses serveurs de centre de données en un nouveau service de distribution de temps basé sur Network Time Protocol et Precision Time Protocol. Le nouveau service, construit en interne et plus tard open source, était plus évolutif et a amélioré la précision du chronométrage au sein de l'infrastructure Meta de dix millisecondes à 100 microsecondes. Les cartes Orolia ART augmenteront encore la précision, la résilience et l'adoption de la nouvelle plateforme de chronométrage de Meta.

Développées avec un support à long terme à l'esprit, les cartes ART d'Orolia offrent des fonctions de gestion, de discipline et de surveillance qui peuvent être intégrées à n'importe quel ordinateur doté d'un port PCIe et apportent une synchronisation précise et résiliente pour les applications les plus exigeantes telles que la référence temporelle NTP/PTP, l'horodatage et le calcul de latence.

Principales caractéristiques de la carte ART d'Orolia :

Première carte PCIe à inclure une référence de temps atomique d'Orolia, le mRO-50 et un récepteur GNSS multi-fréquence multi-constellation.

et un récepteur GNSS multi-fréquence multi-constellation. Format PCIe 2.0 x4.

Performances de maintien inférieures à 1µs/24h.

Suite logicielle open source comprenant le pilote, le démon de surveillance et l'algorithme de discipline pris en charge par la communauté de synchronisation, PNT et centre de données.

Compatible avec les implémentations NTP et PTP existantes.

Architecture ouverte avec un énorme potentiel de personnalisation.

Évolutif pour prendre en charge OS-NMA.

À propos de Time Appliances Project

L'Open Compute Project ( OCP ) a initié un sous-projet appelé Time Appliances Project ( TAP ) dédié au temps dans les centres de données. Ce projet vise à fournir une plateforme pour rassembler, discuter, normaliser et partager des technologies et des solutions entre les industries avec les applications de centre de données et l'infrastructure de réseau de centre de données comme principal intérêt.

Le Time Appliances Project vise à soutenir le développement d'un profil PTP pour les applications de centres de données et l'infrastructure de réseau de centres de données. Ce profil couvrira les applications sensibles au temps sur une infrastructure réseau compatible OCP et compatible PTP, telles que les commutateurs réseau, les horloges réseau, les cartes d'interface réseau, les modules et connecteurs de synchronisation, etc.

De plus, le profil répondra à diverses exigences pour une distribution et une synchronisation de l'heure de haute précision et fiables, telles que les performances attendues, la mise en réseau, l'API logicielle, les modèles de données, le déploiement et la télémétrie. Le projet vise également l'ouverture et l'interopérabilité en utilisant des implémentations logicielles PTP open source pour les appareils de chronométrage.

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions de positionnement, de navigation et de synchronisation résilientes (PNT) qui améliorent la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, distantes ou à haut risque, même dans des environnements où le GPS est interdit. Orolia fournit des solutions GPS/GNSS et PNT pratiquement sans faille pour les applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

