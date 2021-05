Orolia sélectionnée pour fournir le simulateur GNSS Galileo de nouvelle génération

PARIS, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- Orolia a été sélectionné par la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA) pour fournir le moteur central de simulation GNSS pour le simulateur de constellation RF (G2G RFCS) de deuxième génération Galileo (G2G).

Alors que les premiers satellites Galileo lancés arrivent à la fin de leur durée de vie théorique d'exploitation, l'initiative Galileo de deuxième génération (G2G) comprend la préparation d'une future génération d'infrastructures mondiales Galileo, des satellites aux segments terrestres, afin de maintenir les services actuels et d'offrir des performances améliorées et des fonctionnalités RNP (Required Navigation Performance) à tous les utilisateurs.

Dans ce contexte, Orolia a été sélectionnée pour participer à l'activité G2G RFCS, qui soutiendra les exigences d'évolution des signaux G2G.

L'objectif principal de l'initiative G2G RFCS est de concevoir, développer, fabriquer et tester un simulateur de constellation de radiofréquences amélioré dédié à l'ingénierie et aux expériences Galileo. Cette technologie de simulation permettra aux scientifiques et aux industries de vérifier, de démontrer et de valider la configuration future G2G.

Pour répondre à ces exigences, Orolia fournira le moteur central de simulation GNSS basé sur sa technologie logicielle Skydel, dans une configuration matérielle personnalisée pour simuler tous les signaux Galileo, y compris le service ouvert (OS) et le service public réglementé (PRS). Les simulateurs GNSS éprouvés d'Orolia offrent le niveau de performance haut de gamme et la flexibilité nécessaire pour configurer cette nouvelle infrastructure de test dans une solution unique, définie par logiciel.

« Avec ce projet, Orolia démontre la flexibilité exceptionnelle de la plateforme Skydel pour répondre aux exigences critiques des applications et servir de moteur central pour concevoir la prochaine génération de signaux GNSS. Nous sommes très fiers de travailler avec l'ESA, GMV et Tecnobit pour contribuer au développement de la prochaine génération de la constellation européenne Galileo », a déclaré Jean-Yves Courtois, PDG d'Orolia.

Avis de non-responsabilité : Financé par l'UE. L'ESA a reçu des fonds de qualité en sa qualité d'organisme de financement dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. Le point de vue exprimé ici ne peut en aucun cas être interprété comme reflétant l'avis officiel de l'Union européenne et/ou de l'Agence spatiale européenne. Ni l'Union européenne ni l'Agence spatiale européenne ne sont responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions PNT (positionnement, navigation et synchronisation) résilientes qui améliorent la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, à distance ou à haut risque, même dans des environnements dépourvus de GNSS. Présente dans plus de 100 pays, Orolia fournit des solutions GNSS et PNT pratiquement infaillibles pour des applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

