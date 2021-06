Oryx Energies et Sadio Mané : Une histoire commune avec l'Afrique « POWERED BY AFRICA »

Oryx Energies annonce aujourd'hui un partenariat d'envergure avec une icône internationale du monde du football, le joueur emblématique Sadio Mané. Ils ont un parcours commun. Sadio Mané incarne le parcours d'un enfant qui a grandi en Afrique, à Bambali au Sénégal. Porté par tout un collectif et par son travail acharné, sa volonté sans faille de donner le meilleur de lui-même, il est allé au bout de son rêve, devenir le meilleur sans oublier ses racines, son pays et son attachement à ce continent.

Créé en 1987, Oryx Energies est l'un des fournisseurs indépendants les plus importants et les plus anciens d'Afrique subsaharienne où il emploie plus de 1500 salariés dans plus de 17 pays. Oryx Energies a su adapter et développer son offre aux entreprises et aux particuliers à travers ses services, carburants, lubrifiants et gaz de pétrole liquéfié (GPL), démontrant ainsi sa forte volonté et sa détermination à distribuer l'énergie au plus grand nombre, même dans les endroits les plus éloignés.

« Au cours des dernières années, nous avons su nous adapter aux besoins énergétiques de l'Afrique, en apportant des solutions fiables, sûres et durables aux particuliers comme aux entreprises. Nous sommes heureux et fiers aujourd'hui que Sadio Mané ait choisi de rejoindre notre équipe. Nous partageons des valeurs communes et les mêmes ambitions » déclare Moussa Diao, CEO d'Oryx Energies.

Ce parcours et cette vision commune seront marqués par la construction d'une station- service ORYX à Bambali, un village de Casamance, la terre natale de Sadio, où il a déjà participé à de grands projets d'accès à l'éducation et aux soins de santé.

« Je suis très content de ce partenariat. Cela me tient à cœur de m'assurer que le plus grand nombre de personnes puisse avoir accès à l'éducation, aux soins et aujourd'hui avec Oryx Energies, à l'énergie, en commençant par une station-service dans mon village », déclare Sadio Mané.

Oryx Energies activera en 2021 sa première campagne avec Sadio Mané : « Powered by Africa »

Cette collaboration se traduira par une grande campagne de promotion en Afrique subsaharienne, marquée par un message fort «Powered by Africa», à travers lequel Oryx Energies souhaite mettre en avant et promouvoir l'important potentiel de développement et de croissance de l'Afrique subsaharienne. Cette campagne, qui démarrera en septembre, prendra la forme d'une activation à 360 degrés sans précédent. Elle évoluera au cours du partenariat et sera renforcée chaque année dans sa portée et son application.

Plus d'informations sur www.poweredby.africa Oryx Energies

