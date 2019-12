Os 15 melhores cursos EaD de graduação, segundo o MEC

O CPC é composto por: nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), Indicador de Diferença entre o Desempenho Esperado e Observado (IDD), o Perfil dos Professores (regime de trabalho e titulação) e questionário aplicado aos estudantes sobre percepções do processo formativo.

EaD vem crescendo no Brasil

A melhor avaliação acontece em sincronia com o aumento do ingresso de alunos entre 17 e 24 anos (idade considerada ideal para cursar faculdade) no EaD. Segundo levantamento da equipe de Inteligência Educacional do Quero Bolsa , a presença nessa faixa etária saltou de 7,27%, em 2010, para 22,09%, em 2018.

"O EaD atraia alunos mais velhos pela utilidade prática de um diploma, como uma promoção no trabalho. Ele virou uma alternativa para os jovens com perda de renda e alto desemprego", explica Pedro Ballerine, diretor de Inteligência Educacional do Quero Bolsa.

Entre 2015 e 2018, os matriculados no EaD passaram de 1,39 milhão para 2,05 milhões, enquanto, caíram de 6,64 milhões para 6,39 milhões no presencial.

15 cursos EaD com nota máxima do MEC

