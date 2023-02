Os cinco segredos de Dermotivin Benzac para o skincare de carnaval

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Seja para quem vai cair na folia, seja para quem quer viajar e descansar, estar com a pele em dia no Carnaval é uma meta do momento. E para se preparar e não esquecer dos cuidados durante esse período, Dermotivin Benzac listou cinco dicas de ouro para te ajudar a cuidar da sua pele muito oleosa.

1) A pele fica ainda mais radiante com uma boa limpeza

É importante manter uma rotina de cuidados antes, durante e depois da folia, afinal, não dá para esquecer da make e muito menos deixar de limpar a pele. O primeiro passo, antes de colocar o pé no bloquinho, é preparar a pele para aguentar firme e forte a make até o fim do dia. Para isso, Dermotivin Benzac indica o sabonete líquido da linha Oil Control que, além de controlar a oleosidade da pele, reduz o brilho1 e deixa a pele matificada, evitando cravos e espinhas2

2) A hidratação também é importante para quem tem a pele oleosa

Muita gente se engana ao achar que quem tem pele oleosa não precisa de hidratação: esse passo é necessário e existem produtos específicos capazes de manter a pele saudável e com brilho na medida certa. O hidratante matificante Dermotivin® Benzac Oil Control pode ser usado também como primer, melhorando a fixação da make. Além disso, controla a oleosidade e o brilho da pele, enquanto, garante o efeito matificante que a gente adora!

3) Para ajudar na aparência saudável e hidratada: Microbioma Equilibrado!

Após o cuidado com a limpeza e hidratação da pele, o produto reforça o skincare da pele acneica, já que, sua fórmula recupera o microbioma natural da pele, com tecnologia derivada de probióticos, suavizando a pele imediatamente e melhorando o desconforto e a irritação.

4) O tratamento contínuo faz a diferença na pele!

Para quem tem pele acneica, é possível encontrar maneiras de investir em um tratamento específico da pele. E, para isso, o primeiro passo é consultar um dermatologista que te auxiliará na escolha do tratamento indicado para você. Produtos como Dermotivin® Benzac géis de tratamento antiacne 5% e 10%3-4 ajudam a combater a acne através de ações anti-inflamatória e comedolítica.

5) A proteção solar é fundamental para o rosto, corpo e lábios

Esta é outra dica que serve para a vida toda. E, na hora dos bloquinhos ou da praia, é importante levar o protetor solar adequado para o seu tipo de pele. O mesmo se aplica para a proteção dos lábios que podem facilmente ficar ressecados, se não tivermos este cuidado. Lembre-se de reaplicar os produtos sempre, conforme orientação do dermatologista e do rótulo da embalagem. Além da proteção solar, também é importante manter a hidratação, por isso, lembre-se de levar sua garrafinha de água!

Todos os produtos Dermotivin Benzac estão disponíveis em e-commerces e farmácias de todo o país. Consulte seu dermatologista antes de iniciar a sua rotina de skincare.

1Data on file: Per-E-EP-29574-03-09-11 Líquido

2Estudo clínico, aberto, do potencial acnegênico/ comedogênico do produto sabonete líquido fórmula código 506 em condições reais de uso

3DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

4DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021

Sobre Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Para saber mais acesse: https://www.galderma.com/ e https://www.dermotivin.com.br/benzac

